NOBU HOSPITALITY 宣布於馬爾代夫推出 NOBU 酒店、餐廳及尊尚私人島嶼住宅

無與倫比的島嶼奢華逃逸體驗，將 Nobu 的永恆風格與馬爾代夫的自然美景完美融合 紐約2026年2月13日 /美通社/ -- Nobu Hospitality 欣然宣佈，位於 Laamu Atoll 私人島嶼Munyafushi 的馬爾代夫 Nobu Hotel、Residences 及 Restaurant 正式亮相。 該項目與 Sarat International 共同開發，標誌著 Nobu 首次進軍馬爾代夫市場。 Sarat International 欣然宣布，已成功與 Sarat Investments 建立合作夥伴關係。 在董事總經理 Ali Ahsan 領導下，Sarat International 委任 Engr. Abdulaziz Bin Mohammed Alkhudair 為 Sarat International 首席顧問，進一步鞏固其在馬爾代夫的策略佈局。 度假村坐落於印度洋碧綠海水與原始沙灘環抱之中，將設有 26 間一房及兩房海灘別墅 以及 30 間一房及兩房水上別墅。每個空間均體現 Nobu 標誌性的設計風格——簡潔線條、天然質感，以及兼具私密與優雅格調的柔和色彩。

此項目最具特色之處在於極為限量，僅推出 10 座 Nobu Island Estate Residences，每座均坐落於其 專屬私人島嶼之上。 這系列珍稀物業提供了馬爾代夫極為令人嚮往的機會 —— 擁有私人島嶼業權，同時享有 Nobu 享譽全球的款待、餐飲及度假設施。 每座 Nobu Island Estate Residence 將完美詮釋 Nobu 生活方式的極致境界：配備奢華睡房及浴室、寬敞的亭閣式起居與用餐空間，適合宴客之用；並設有私人海濱區域，可直達海洋，甚至配備專屬私人遊艇——讓住戶輕鬆探索周邊海域——一切盡享印度洋壯麗全景。 業主在享有無可比擬的私隱之餘，只需乘船片刻，即可抵達酒店餐廳、水療中心、健身設施及精心策劃的體驗活動。

此體驗的核心將是坐落於專屬私人島嶼上的 Nobu restaurant，配備酒吧及酒廊，並供應名廚 Nobu 標誌性的日式秘魯菜 (Japanese Peruvian cuisine)。 其他設施包括全方位服務水療中心，配備先進設備的健身設施、潛水中心、網球場、活動場地，以及一座壯觀的主泳池，供住客悠閒放鬆及舉辦聚會。 建築及室內設計將汲取 Nobu 的日本傳統美學靈感，透過俐落的幾何線條、流動感設計，以及與島嶼翠綠景觀與海洋視野的和諧融合，呈現獨特風格。 Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell 表示：

「馬爾代夫一直是備受追捧的旅遊勝地，我們長期以來一直計劃在此引入獨特的度假村概念。在正式展開這段旅程之前，我們已構想打造一個真正與眾不同的項目。作為新一代馬爾代夫酒店的一部分，我們的目標是定義『珍稀奢華』的新標準。我們的首要目標是打造卓越的島嶼體驗，而非沿用既定模式——要讓設計、世界級餐飲與自然環境在這裡和諧共生。」

Sarat International 董事總經理 Ali Ahsan 表示：

「我們很榮幸與 Nobu Hospitality 合作，推出這個重新定義馬爾代夫奢華生活方式的項目，同時亦很榮幸與 Sarat Investments 攜手打造這項里程碑式發展。 自項目構思之初，我們的共同願景便是締造既珍罕又與自然環境緊密相連的旅遊勝地。 Nobu Hotel、Restaurant 及 Island Estate Residences 帶來真正無與倫比的機遇——這些私人島嶼融合匠心設計、卓越工藝及世界級款待體驗。 我們期待將這個非凡的度假勝地化為現實，並歡迎品味卓越的業主與賓客蒞臨。」 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/nobu-hospitality--nobu--302687266.html SOURCE NOBU HOSPITALITY