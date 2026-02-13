「Citi派利是」大抽獎 派電子利是有機會贏取高達HK$8,888大獎

香港 - 2026年2月13日 - 花旗香港的電子利是服務一直受客戶歡迎，今年繼續推出此服務，讓客戶透過電子支付方式向親友傳遞新年祝福。數據顯示，去年透過Citi Mobile® App參與電子利是服務的客戶及所派發的電子利是數量均較2024年大幅增長約五成。



為增添節慶氣氛，並預祝客戶馬年行大運，花旗今年再次舉辦「Citi派利是」大抽獎。由下星期起至2026年3月5日，客戶透過Citi Mobile® App於「Get More」登記參加「Citi派利是大抽獎」，並使用「派利是」功能派發電子利是，即有機會贏取高達港幣$8,888大利是#。客戶以手機號碼將花旗設為「轉數快」預設收款銀行更可獲得額外抽獎機會一次。



此外，花旗亦再度聯乘張敬軒及本地插畫師 Dear me, ，推出一套10款「Citi x張敬軒x Dear me, 馬年限定WhatsApp Stickers」，讓客戶可以透過貼圖向親朋好友分享節日祝福。下載詳情請瀏覽Citi Hong Kong 社交媒體專頁。



另外，花旗亦為Citigold Private Client及Citigold客戶呈獻專屬禮遇，合資格客戶於推廣期內的投資及保險結存淨增長達指定金額，可享高達港幣$120,000 現金回贈*及0.50 両Citi 馬年紀念999.9 足金金幣一枚* 。



#「Citi派利是大抽獎」受條款及細則約束

*「投資及保險結存獎賞」受條款及細則約束。詳情：citibank.hk/cpccgtnc



按此下載圖片

