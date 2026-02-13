AW Education International拓展至沙特，攜手設立區域中心助力中東跨境教育

北京2026年2月13日 /美通社/ -- 2026年2月5日，AW Education International在北京宣佈與沙特阿拉伯前駐華文化教育參贊Ahmed博士及沙特一家知名教育機構執行董事兼總裁Abdallah達成合作。各方正式確立長期合作關係，並確認設立AW Education沙特分部。

此次合作標誌著AW Education International全球佈局邁出關鍵一步，體現了從海外拓展向本土化雙向教育互動的轉型。沙特將成為該公司面向中東及海灣合作委員會(GCC)國家的區域樞紐，助力AW Education更精準服務區域內高淨值家庭。

打造沙特區域教育樞紐

沙特是AW Education International未來十年開設十家海外分支機構規劃中的基石。沙特合作方對AW Education聚焦高淨值客戶的服務模式表示高度認可，並計劃在海灣國家推廣該模式的部分要素。