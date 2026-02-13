熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Feb-13 14:52
更新：2026-Feb-13 14:52
PR Newswire

AW Education International拓展至沙特，攜手設立區域中心助力中東跨境教育

分享：

北京2026年2月13日 /美通社/ -- 2026年2月5日，AW Education International在北京宣佈與沙特阿拉伯前駐華文化教育參贊Ahmed博士及沙特一家知名教育機構執行董事兼總裁Abdallah達成合作。各方正式確立長期合作關係，並確認設立AW Education沙特分部。

此次合作標誌著AW Education International全球佈局邁出關鍵一步，體現了從海外拓展向本土化雙向教育互動的轉型。沙特將成為該公司面向中東及海灣合作委員會(GCC)國家的區域樞紐，助力AW Education更精準服務區域內高淨值家庭。

Group photo of Wang Jing (left), Founder and CEO of AW Education International, Dr. Ahmed (center), former Cultural and Education Attaché of Saudi Arabia to China, and Abdallah (right), Executive Director and President of a leading Saudi education institution. (PRNewsfoto/AW Education International)

打造沙特區域教育樞紐

沙特是AW Education International未來十年開設十家海外分支機構規劃中的基石。沙特合作方對AW Education聚焦高淨值客戶的服務模式表示高度認可，並計劃在海灣國家推廣該模式的部分要素。

與以往拓展模式不同，沙特辦事處將著力於深度本地化，針對沙特家庭的具體需求，定制專屬教育解決方案。

憑借逾二十年全球教育咨詢經驗，AW Education將整合國際高校資源網絡與本地市場洞察。沙特分部將為赴美、英、加等英語國家深造的本土學子提供支持，同時推動與中國的學術交流。通過鼓勵沙特學生關注中國高校，並助力中國院校拓展海灣地區合作，AW Education致力於構建更均衡互惠的學術流動格局。

強化來華留學生服務

此次合作的一大重點是，構建針對沙特來華留學生的全方位支持體系。AW Education將組建專職本地團隊，提供從語言培訓、院校專業選擇、入學指導到入境過渡的全鏈條服務。

針對目標為西方院校的學生，AW將提供學業準備、申請策略及海外支持於一體的綜合方案，確保國際教育體驗順暢無虞。

鏈接教育與經濟發展

除學生安置外，AW Education沙特分部將與政府機構、高校及私營部門夥伴協作，使教育項目與宏觀經濟發展優先事項深度對接。公司計劃推動中國頂尖高校與沙特及阿聯酋、卡塔爾、阿曼等海灣合作委員會國家高等教育機構建立合作關係。

此外，AW Education將探索金融服務合作，推出學費分期等方案，降低國際求學門檻。該公司還計劃通過將畢業生與在中東運營的中國企業對接，開闢從學習到職業發展的路徑，支持人才流動和區域勞動力發展。

展望未來，AW Education將以沙特為起點深化中東佈局，進一步強化高校合作夥伴網絡，打造融匯全球視野與本地智慧的定制化國際教育平台。通過上述舉措，公司將持續推動中國、沙特及更廣泛國際社會間的教育交流。

瞭解更多AW Education信息，請訪問美世教育--專業高端留學機構

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/aw-education-international-302687421.html

SOURCE AW Education International

