AW Education International拓展至沙特，攜手設立區域中心助力中東跨境教育

北京2026年2月13日 /美通社/ -- 2026年2月5日，AW Education International在北京宣佈與沙特阿拉伯前駐華文化教育參贊Ahmed博士及沙特一家知名教育機構執行董事兼總裁Abdallah達成合作。各方正式確立長期合作關係，並確認設立AW Education沙特分部。
此次合作標誌著AW Education International全球佈局邁出關鍵一步，體現了從海外拓展向本土化雙向教育互動的轉型。沙特將成為該公司面向中東及海灣合作委員會(GCC)國家的區域樞紐，助力AW Education更精準服務區域內高淨值家庭。
打造沙特區域教育樞紐
沙特是AW Education International未來十年開設十家海外分支機構規劃中的基石。沙特合作方對AW Education聚焦高淨值客戶的服務模式表示高度認可，並計劃在海灣國家推廣該模式的部分要素。
與以往拓展模式不同，沙特辦事處將著力於深度本地化，針對沙特家庭的具體需求，定制專屬教育解決方案。
憑借逾二十年全球教育咨詢經驗，AW Education將整合國際高校資源網絡與本地市場洞察。沙特分部將為赴美、英、加等英語國家深造的本土學子提供支持，同時推動與中國的學術交流。通過鼓勵沙特學生關注中國高校，並助力中國院校拓展海灣地區合作，AW Education致力於構建更均衡互惠的學術流動格局。
強化來華留學生服務
此次合作的一大重點是，構建針對沙特來華留學生的全方位支持體系。AW Education將組建專職本地團隊，提供從語言培訓、院校專業選擇、入學指導到入境過渡的全鏈條服務。
針對目標為西方院校的學生，AW將提供學業準備、申請策略及海外支持於一體的綜合方案，確保國際教育體驗順暢無虞。
鏈接教育與經濟發展
除學生安置外，AW Education沙特分部將與政府機構、高校及私營部門夥伴協作，使教育項目與宏觀經濟發展優先事項深度對接。公司計劃推動中國頂尖高校與沙特及阿聯酋、卡塔爾、阿曼等海灣合作委員會國家高等教育機構建立合作關係。
此外，AW Education將探索金融服務合作，推出學費分期等方案，降低國際求學門檻。該公司還計劃通過將畢業生與在中東運營的中國企業對接，開闢從學習到職業發展的路徑，支持人才流動和區域勞動力發展。
展望未來，AW Education將以沙特為起點深化中東佈局，進一步強化高校合作夥伴網絡，打造融匯全球視野與本地智慧的定制化國際教育平台。通過上述舉措，公司將持續推動中國、沙特及更廣泛國際社會間的教育交流。
