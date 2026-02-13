富臨集團夥拍慈善機構送出新春愛心福袋 傳遞新年祝福 共享節日氣氛

香港 - 2026年2月13日 - 香港餐飲集團富臨集團控股有限公司（「富臨集團」或「本公司」及其子公司：「集團」；股票編號：1443）一直致力關懷基層市民所需，並積極支援弱勢社群。臨近歲晚，集團與不同慈善機構合作，向社會有需要人士派發新春愛心福袋及應節富臨年糕，並送上新年祝福，與他們共享節日氣氛。
富臨集團於早前到訪伸手助人協會寶林賽馬會老人之家，向老人之家內的長者提早拜年。富臨集團行政總裁楊浩宏先生聯同義工隊「正能量小組」成員親手送上新年愛心福袋，內含富臨年糕、餅乾、飲品等。除老人之家的長者外，富臨亦通過伸手助人協會，向另外5間院舍及區內的獨居長者送上新年愛心福袋，藉此向送上節日祝福和集團關懷，讓他們能感受到新春氣氛和暖意。
同日，富臨集團與非牟利組織「同路舍」合作，在機構旗下位處大角嘴的社區中心，向100名無家者派發晚飯及送上新年愛心福袋，同享節日氣氛，傳送集團關懷。
除了上述兩項活動送出應節新春愛心福袋外，富臨集團亦與多個地區綜合辦事處合作，向元朗、大埔區、尖旺區及深水埗區的基層家庭送上福袋，合共超過2,000個，將富臨善心傳遞至社會更多角落。
富臨集團一直致力回饋社會，肩負社會企業責任，持續助力推動慈善文化。未來集團將繼續積極投入社區活動，通過贊助、捐贈及舉辦活動等幫助有需要的市民，透過富臨義工「正能量小組」與社區築起橋樑，為各區居民持續服務。
富臨集團控股有限公司
富臨集團控股有限公司為香港知名多元餐飲集團，擁有超過30年中式或粵菜餐飲管理經驗，透過「富臨」系列品牌、「陶源」系列品牌及「概念線」系列，以不同定位提供各類餐飲服務，打造全時區餐飲生態圈，覆蓋廣泛顧客群在不同時段的飲食需求。
截至2025年3月31日，富臨集團在香港共經營104間餐館，分別為12間「富臨」系列品牌、5間「陶源」系列品牌、81間「概念線」系列餐館及6間美食廣場，並於中國內地經營2間餐館。近年集團致力打造全時區多元餐飲生態圈，透過「概念線」系列品牌推出更多元化的餐館，包括韓國輕食餐廳、高級韓式燒烤、親子餐廳、日式火鍋、燒味茶餐廳、精緻中菜館、本地冰室、咖啡店等，深受市場歡迎。近年富臨集團推出了多個美食廣場品牌，以全新業務模式，擴大收入基礎及市場佔有率。