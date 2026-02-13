泰國賀歲迎春 成就亞洲旅遊熱點

泰國曼谷 - 2026 年 2 月 13 日 - 隨着亞太地區旅遊持續強勁復甦，曼谷再度展現其作為區內文化魅力與購物天堂的地位，尤其在農曆新年期間更為矚目。走進 2026 年 2 月，泰國首都將化身為結合傳統文化、美食饗宴與世界級購物體驗的節慶盛地。



The Mall Group 市場總監 VORALAK TULAPHORN 女士

雖然宋干節是泰國傳統的新年節日，但農曆新年在全國同樣富有文化意義，反映出中泰族群世代相承的歷史背景。每年新春之際，皆啟動泰國一年中最富活力的旅遊及消費旺季，吸引無數國內外賓客，在探索文化底蘊之餘，亦盡享高尚生活品味。



The Mall Group 將於 2026 年 2 月 12 日 至 22 日期間，舉辦全東南亞規模最盛大的農曆新年慶典，旗下參與商場包括 Siam Paragon (暹羅百麗宮)、Emporium 百貨、EmQuartier 百貨、Emsphere 百貨及 The Mall Lifestore。該活動由 The Mall Group 聯同泰國旅遊局、文化部，以及 Trip.com、銀聯、支付寶、微信支付和愛奇藝等多個全球合作夥伴共同策劃，旨在將曼谷打造成區內節慶旅遊、奢華購物及文化體驗的核心門戶。



今年活動以「喜、福、愛」為主題，融合娛樂、傳統文化及情感互動，打造多元節慶體驗。重點活動包括與愛奇藝合作的沉浸式體驗，透過體驗式裝置將人氣華語劇作化為現實場景，專為偏好社交媒體與社交體驗的當代旅客精心呈獻。文化層面同樣精彩，現場設有仿製的關帝天宮，讓訪客得以親歷百年傳統中的祈福儀式。



美食與購物體驗仍是不可或缺的節慶焦點。在 The Mall Group 旗下各大商場，訪客可探索超過 3,000 道由知名餐廳及米芝蓮必比登推介食府精選的吉祥菜式，進一步體現曼谷作為全球美食之都的美譽。EM District 則設有「中華風味美食街」及雲南文化展，透過地道風味、美藝工匠及互動體驗，進一步提升節日氛圍。



為鼓勵國際旅遊，The Mall Group 將於 2026 年 1 月底至 3 月初推出專屬旅客優惠，包括購物獎賞及專為海外訪客而設的現金獎勵。



融合傳統文化、節慶氣氛及尊尚零售體驗，充滿「喜、福、愛」的 2026 農曆新年活動，不僅讓曼谷成為節日慶賀的熱點，更蛻變為文化、商業與旅遊交織的璀璨舞台，吸引亞太區旅客在這座動感都會中迎接新歲。









https://emdistrict.com/