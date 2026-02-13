2026 ROBOFEST X MRC 香港區選拔賽完滿結束 900名學生同場競技 爭奪出戰世界賽

香港2026年2月13日 /美通社/ -- 由香港機械人學院主辦的「2026 ROBOFEST X MRC 香港區選拔賽」於日前圓滿落幕。本屆賽事規模再創新高，吸引全港超過 60 間中小學、共 271 支隊伍參賽，多達 900 名學生同場競技。經過兩日激戰，優勝隊伍將組成香港代表隊，分別於 4 月遠赴希臘出戰「MRC 機械人奧運會」，及 5 月出征美國「ROBOFEST 機械人大賽」，與全球頂尖創科青年一決高下，展現香港學界的科研實力。

小學組方面，聖保羅男女中學附屬小學成績同樣亮麗，在兩項截然不同的賽事中雙雙奪魁。學生既能在講求速度和結構穩定的 MRC「Rally 拉力賽」中突圍而出，亦能在極考驗臨場編程應變的 ROBOFEST「UMC 終極挑戰」中力壓對手。能夠在「競速」與「邏輯思維」兩個範疇同時奪冠，充分反映學生打下了堅實的工程基礎。

民生書院：連奪三冠 強勢進軍國際賽

在中學組賽事中，民生書院表現出色，憑藉穩定的技術發揮，一口氣囊括三項冠軍。團隊先在 MRC「Obstacle Race 障礙賽」中，展示了機械人靈活越過障礙的能力；隨後在難度更高的 ROBOFEST「Game 機械人挑戰賽」中，成功克服「全自動橋樑搭建」的任務，準確完成搬運建材及組裝結構。無論是應對複雜地形，還是執行精密運算，學生都表現得游刃有餘，印證了他們全面的機械工程知識。