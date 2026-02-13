鷹君音樂兒童合奏團《星光傳承》音樂會3月上演

以藝術與教育推動社會可持續發展的長遠承諾 見證「音樂改變生命」的力量香港 - 2026年2月13日 - 由鷹君集團（港交所上市股份代號：41）全力贊助的「鷹君音樂兒童合奏團」將於2026年3月29日假灣仔香港演藝學院舉行年度音樂會《星光傳承 Symphony of Light & Legacy》。音樂會透過孩子的演出，呈現他們在音樂學習歷程中的成長與轉變。
音樂會以「星光傳承」為題，寓意音樂如星光般照亮孩子前路；「傳承」則象徵愛與努力的延續，讓每一代孩子都能在被支持與被肯定的環境中，探索更廣闊的未來。
繼2023年首屆「承」音樂會後，合奏團再次踏上專業舞台。是次演出不僅是學習成果的展現，更見證孩子在音樂訓練中建立紀律、自信與責任感，以及老師多年悉心培育與社會各界共同投入所凝聚的成果。
多年來，鷹君集團持續支持音樂兒童基金會（基金會），致力為基層兒童提供優質而有系統的早期音樂教育。集團於2018年透過基金會成立「鷹君音樂兒童合奏團」，為表現優秀的學員提供持續進階的平台，透過專業訓練、公開演出及比賽，培育孩子的音樂才能及全人發展。現時，合奏團管弦樂團共有73名成員，合唱團24名成員；項目至今已培育超過187名基層兒童，並舉辦逾40場公開演出。
鷹君集團執行董事羅俊謙先生表示：「鷹君集團的願景是『持續增長，與時並進』。我們相信，企業的價值不僅在於業務表現，更在於能否為社會創造長遠而可持續的正面影響。多年來，我們聚焦藝術、青年教育及環境保護三大範疇，透過策略性的社區投資，為下一代的成長與發展作出長期承擔。我們希望為孩子創造更多被看見、被鼓勵的機會，讓他們在成長路上多一份信心與選擇。」
音樂兒童基金會創辦人龐秋雁及龐倩渝女士表示：「音樂結合藝術與教育的力量，能幫助孩子建立自信、拓闊視野，並發掘自身潛能。衷心感謝鷹君集團多年來的支持，讓我們能走進更多社區，為更多孩子提供高質素音樂教育。」
《星光傳承 Symphony of Light & Legacy》音樂會門票將於今日起於Cityline公開發售。是次活動亦獲鷹君集團旗下朗廷酒店集團的康得思酒店支持，其「由心做主」理念鼓勵人們忠於內心、珍視真誠連結，與音樂傳遞正面訊息相互呼應。
《星光傳承 Symphony of Light & Legacy》音樂會詳情
日期：2026 年 3 月 29 日（星期日）
時間：晚上 7:30 ─ 9:00
地點：香港演藝學院 香港賽馬會演藝劇院
購票網址：https://cultural.cityline.com/tc/2026/symphonylightlegacy.html
演出亮點及音樂會敘事
是次音樂會由著名音樂教育家蔡睿先生擔任管弦樂團指揮，羅寶欣博士擔任合唱總監及合唱團指揮。音樂會分為上下半場：
上半場以合唱作品為主，描繪孩子由啟蒙到成長的心路歷程；下半場則由管弦樂團演繹，以層次豐富的旋律，展現孩子邁步向前的力量。
持續承擔，共創未來
鷹君集團相信，企業的角色不僅在於締造業務成就，更在於如何善用資源，凝聚力量，為社區帶來具意義且可持續的正面影響。透過持續投資兒童及青年發展、精神健康及文化教育，鷹君集團將與社會攜手並進，共創美好未來。
關於鷹君集團
鷹君集團於1963年由羅鷹石先生創立，並於1972年在香港聯合交易所上市（股份代號：41），旗下的冠君產業信託（股份代號：2778）及朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司（股份代號：1270）分別於2006年及2013年在香港上市。集團為香港大型地產發展商之一，並於全球各地擁有及管理一系列以朗廷及聯屬品牌命名之豪華酒店。集團紥根香港，放眼全球，總部設於香港，業務多元化，足跡遍及世界各地。旗下所發展、投資與管理的優質住宅、寫字樓、商場和酒店物業遍佈亞洲、北美洲、澳紐區和歐洲。
網站：greateagle.com.hk
音樂兒童基金會：musicchildren.org.hk