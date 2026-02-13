國際眼科盛事「APAO 2026亞太眼科學會年會」圓滿成功

逾11,000名專家匯聚香江 鞏固香港國際眼科樞紐地位 深化學術交流 推動跨地域合作 共譜眼科醫學新篇章

全球眼科專家聚首一堂 出席APAO 2026 開幕禮

香港 - 2026年2月13日 – 為期四天的「APAO 2026亞太眼科學會年會」已於日前圓滿閉幕。作為亞太區內規模最宏大、最具權威性的眼科學術盛會，本屆年會第五度選址香港，成功匯聚全球逾11,000名來自111個國家及地區的眼科醫生、研究人員及護理專家。此次盛會不僅彰顯了香港作為國際眼科樞紐的卓越地位，更為全球眼科界提供了深度交流與廣泛合作的平台。本屆年會由亞太眼科學會主辦，香港眼科學會及香港眼科醫學院聯合承辦，以「放眼未來：創新眼科」為主題，呈獻逾1200場精彩的眼科專題講座。逾千名頂尖講者與超過11,000名與會者齊聚一堂，共同探討尖端科技的臨床應用與轉化，引發了眾多具啟發性的討論。學術議程涵蓋19個眼科亞專科，議題豐富多元，不僅深入探討白內障、角膜病、青光眼、眼底內外科、小兒眼科及眼腔整形科等核心領域，更廣泛延伸至人工智能、數碼醫療及虛擬健康等新興前沿範疇，為推動全球眼科醫學的持續進步帶來極大裨益。年會期間，香港四個主要眼科相關組織——香港眼科學會、香港眼科醫學院、香港執業眼科醫生會及香港小兒眼科及斜視學會，聯合成立了首個香港跨學科近視防控專家研究小組。該小組將綜合學術研究、臨床服務及公眾教育的精髓，為香港制定全面的近視防控策略，並向政府提出具體建議。此外，小組亦將積極推動人工智能、可穿戴設備與新型療法等前沿科技融入臨床實踐，以期推動更全面、具成本效益且長遠的近視管理方案，惠澤香港廣大市民。為進一步加強區域合作與學術交流，本屆APAO年會除常規英文講座外，特別增設中文專題環節，成功邀請逾百名中國內地眼科權威專家蒞港進行深度研討，積極推動中國內地機構、香港本地夥伴與國際組織間的緊密協作。此次年會亦吸引了3,000名中國內地專家學者參與，充分體現中港兩地以至國際間的緊密聯繫與合作。其中，以「中國近視防控模式」為主題的公共衛生午餐會成為焦點。中國內地專家在此環節中，向國際眼科界同儕詳細闡述了中國如何透過完善的公共衛生管理、紮實的科學研究、前沿技術與有效政策，成功建立一套影響深遠的綜合防治體系，為全球近視防控提供了寶貴經驗。為進一步加強中國內地與香港在眼科領域的協作，中華醫學會眼科學分會與香港眼科學會及香港眼科醫學院於本次年會期間簽署了合作備忘錄，旨在共同深化推進兩地眼科事業的長遠發展，共譜眼科新篇章。同時，世界眼科人工智能及科技創新學會 (Global Ophthalmic AI and Technology Society, GOATS)以及亞太幹細胞及基因治療學會（Asia-Pacific Stem Cell and Gene Therapy Society, APSOCGT）亦於會議期間正式創立。這兩大新學會的成立，對於推動亞太以至全球眼科人工智能、科技創新、幹細胞及基因治療從基礎研究轉化至臨床應用，將提供莫大助力。亞太眼科學會年會主席兼香港眼科學會會長任卓昇教授在總結時表示：「APAO年會第五度選址香港舉行，不僅充分證明本港在眼科領域的卓越實力備受國際認可，亦有助於香港提升應對複雜病例的臨床能力，並成功向世界展示香港前沿的眼科醫療技術與科研實力。藉此機會，我謹向所有合辦機構、主講嘉賓、參與者及贊助團體，特別是創新科技署轄下資助計劃的鼎力支持，致以最誠摯的謝意，使APAO 2026得以圓滿成功。我們期待香港未來能再次取得APAO的主辦權。」