昇世集團加快地域擴張 設立中國台北辦公室

[1]昇世集團的運營符合其獲得正式許可的管轄區監管要求。中國台北昇世辦公室提供的所有服務僅限於非監管範疇的客戶支持與聯繫工作。該辦公室不從事任何受監管活動，亦未獲得中國台灣任何監管機構的許可。

香港、新加坡及中國內地 - 2026年 2月 13日 - 亞洲發展最快的財富管理公司之一昇世集團今日宣布，於中國台北開設全新辦公室[1], 策略性擴展其區域版圖。此舉彰顯集團致力於提供本土化專業服務，同時滿足區內客戶複雜的長遠財富管理需求。

昇世集團是亞洲增長最快的金融公司之一，透過策略性收購具深厚專業知識和穩健基礎的企業推動發展。集團於新加坡、杜拜、香港、上海、深圳、長沙、台北和東京等主要金融中心擁有強大的業務佈局，建立了龐大的獨立專業財務顧問團隊。



昇世集團在全球擁有超過400名員工，並與超過200間金融中介機構組成生態圈，憑藉遍佈全球八大開戶中心的資源與網絡，確保在金融市場中提供無與倫比的服務和專業知識。



昇世集團旗下公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）（受DFSA杜拜金融服務管理局監管）、昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）、昇世資本（香港）、昇世理財服務（香港）以及WeWrise服務。



