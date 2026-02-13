昇世集團加快地域擴張 設立中國台北辦公室

拓展東亞財富管理版圖 支援客戶跨境資金流動及家族辦公室需求
香港、新加坡及中國內地 - 2026年 2月 13日 - 亞洲發展最快的財富管理公司之一昇世集團今日宣布，於中國台北開設全新辦公室[1], 策略性擴展其區域版圖。此舉彰顯集團致力於提供本土化專業服務，同時滿足區內客戶複雜的長遠財富管理需求。
在中國台北設立實體據點，突顯昇世集團對中國台灣市場的重視，及其在家族財富領域發展的角色。中國台灣超高淨值人士（UHNWI）資產總額預計於2029年達1.9萬億美元，昇世集團全新辦公室將策略性地應對日益增長的複雜跨境財富管理，及跨代傳承規劃需求。
除客戶諮詢與顧問服務外，昇世集團亦將於中國台北推出與家族財富相關的教育及交流活動。這些活動將聚焦分享長期財富視野，促進跨代對話，為家族提供專屬空間，以探討可持續財富傳承的基礎。
昇世集團執行主席陳學彬先生表示：「在中國台北設立辦公室，是昇世集團建構無邊界、全方位亞洲財富管理生態系統整體策略的重要一步。中國台灣的財富格局正快速演變，昇世集團將成為協助家族應對此複雜挑戰的關鍵樞紐。通過強化東亞業務佈局，我們的一體化財富管理平台將提供全球網絡的無縫連接，以協助家族實現財富世代傳承。」
該辦公室將由昇世集團中國台北董事總經理王博諒領導。王先生曾擔任多家上市公司主席，包括振維電子、聯合光纖通訊及捷泰精密工業，並出任多間上市企業董事，在併購、資本投資、風險投資及公開上市方面擁有豐富經驗。他亦具備卓越的戰略思維及管治視角，能深度支援與家族企業的長期合作。
昇世集團台北董事總經理王博諒表示：「中國台灣正在逐步發展為更成熟的財富管理中心，我們觀察到超高淨值家族正明顯轉向制度化家族治理及全球資產配置。台北辦公室的成立，使昇世集團能更緊密參與並提供在地協調支援，協助家族實現跨區域財富傳承規劃。」
新中心開幕儀式今日於中國台北信義區舉行，多位業界夥伴、長期客戶及昇世集團高層管理團隊出席見證。
昇世集團總部設於新加坡，業務遍及杜拜、香港、上海、深圳、長沙、東京及台北，旗下三大核心業務線——昇世御享、昇世匯盈及昇世資本——透過整合式區域平台，為高淨值及超高淨值家族提供專業服務。
[1]昇世集團的運營符合其獲得正式許可的管轄區監管要求。中國台北昇世辦公室提供的所有服務僅限於非監管範疇的客戶支持與聯繫工作。該辦公室不從事任何受監管活動，亦未獲得中國台灣任何監管機構的許可。
關於昇世集團
昇世集團是亞洲增長最快的金融公司之一，透過策略性收購具深厚專業知識和穩健基礎的企業推動發展。集團於新加坡、杜拜、香港、上海、深圳、長沙、台北和東京等主要金融中心擁有強大的業務佈局，建立了龐大的獨立專業財務顧問團隊。
昇世集團在全球擁有超過400名員工，並與超過200間金融中介機構組成生態圈，憑藉遍佈全球八大開戶中心的資源與網絡，確保在金融市場中提供無與倫比的服務和專業知識。
昇世集團旗下公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）（受DFSA杜拜金融服務管理局監管）、昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）、昇世資本（香港）、昇世理財服務（香港）以及WeWrise服務。