凱渥簽港導演徐梓耀拓國際版圖 力推任嘉倫登 NBA 舞台掀華語跨界熱

徐梓耀與凱渥早已建立深厚合作基礎。雙方去年因靈異話題電影《降》（Love Curse）結緣，由凱渥旗下演員雷嘉汭擔綱女主角，旗下演員廖奕琁亦參與演出。該片以東南亞民間傳說為題材，深刻描繪情感與人性，在製作階段即於華語及東南亞影視圈引起關注，演員陣容亦話題十足。

台北和香港2026年2月13日 /美通社/ -- 華語娛樂圈迎來重量級跨境整合。台灣指標性娛樂集團「凱渥集團（Catwalk Entertainment Group）」宣佈，與香港導演及編劇徐梓耀建立策略合作關係，攜手佈局港台及亞洲影視市場，為集團國際戲劇製作版圖注入全新動能。

打造具國際競爭力的華語娛樂產業生態

凱渥集團董事長吳鋒表示，未來將與徐梓耀展開一系列影視跨國合作專案。吳鋒指出：「凱渥近年在戲劇與影像內容製作上持續加速，從 IP 開發、藝人經紀整合到品牌跨界內容製作，逐步建立完整的影視產業鏈。此次簽約徐梓耀，更象徵凱渥於 2026 年起，將串聯香港、台灣、東南亞及亞洲市場，穩健推進國際級戲劇與影像內容的長期佈局。」

凱渥集團旗下坐擁經紀管理、音樂製作及專業培訓三大業務核心：「凱渥經紀」統籌超過 400 位藝人、名模及 KOL，「種子音樂」負責音樂企劃與跨市場發行，而「TDI 夢幻學院」則構建完整的訓練與表演體系。憑藉在台北、上海、北京及新加坡、馬來西亞的據點，凱渥集團表示，未來將持續以「跨市場娛樂平台」為核心定位，推動華語娛樂內容系統化輸出至全球市場，打造具國際競爭力的娛樂產業生態。