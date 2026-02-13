熱門搜尋:
出版：2026-Feb-13 17:55
更新：2026-Feb-13 17:55
PR Newswire

Bybit開啟新一輪每日尋寶交易活動，豐厚獎勵等你拿

分享：

阿聯酋迪拜2026年2月11日  /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣佈推出新一輪旗艦活動Daily Treasure Hunt（每日尋寶），誠邀勤勉的交易者將每日參與交易的行為轉化為積分。該活動現在接受提前報名，有望讓這個新的交易季成為一次收穫滿滿的體驗。

2026年2月12日至3月30日期間，全新升級的Bybit每日尋寶活動將為用戶提供多種途徑，通過交易、參與互動以及完成限時任務來賺取積分。所有積分均可兌換獎品，包括泰達幣(USDT)獎勵、獎勵優惠券以及Bybit VIP體驗卡。

活動要點

  • 每日交易任務，最低僅需10個泰達幣即可參與
  • 連續交易多日可以獲得額外積分獎勵
  • 圍繞Bybit最新產品及功能設置的互動任務
  • 特別限時任務助力快速累積積分
  • 滿300積分即可兌換獎勵，包括0.5至100個泰達幣不等的空投獎品

此外，此次活動還提供100萬張刮刮卡，參與者每次抽獎需要消耗50積分，每日可以無限次嘗試，每張卡最高可以贏取1000個泰達幣獎金，獎品按先到先得原則發放。

「每日尋寶」活動彰顯了Bybit回饋用戶忠誠、鼓勵積極參與的承諾。在延續往期成功經驗的基礎上，新一期活動推出令人激動的新功能與靈活兌換機制，為符合條件的用戶帶來更多獲獎機會。

Bybit Sets off Trading Motion in New Round of Daily Treasure Hunt With Rewards Galore (PRNewsfoto/Bybit)

此次活動適用相應的條款與條件。有關參與資格及潛在限制的詳細信息，用戶可以訪問：每日尋寶：槓桿活力行動

請在社交媒體上關注#Bybit / #CryptoArk / #ImakeIt。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問Bybit.com探索去中心化金融的未來。

如需瞭解Bybit的更多詳細信息，請訪問Bybit Press
媒體咨詢，請聯繫：[email protected]
獲取最新消息，請關註：Bybit的社區和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/bybit-302687536.html

SOURCE Bybit

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
