Bybit開啟新一輪每日尋寶交易活動，豐厚獎勵等你拿

阿聯酋迪拜2026年2月11日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 宣佈推出新一輪旗艦活動 Daily Treasure Hunt （每日尋寶），誠邀勤勉的交易者將每日參與交易的行為轉化為積分。該活動現在接受提前報名，有望讓這個新的交易季成為一次收穫滿滿的體驗。

活動要點

每日交易任務，最低僅需 10個泰達幣 即可參與

即可參與 連續交易多日可以獲得 額外積分獎勵

圍繞Bybit最新產品及功能設置的 互動任務

特別 限時任務 助力快速累積積分

助力快速累積積分 滿300積分即可兌換獎勵，包括0.5至100個泰達幣不等的空投獎品

此外，此次活動還提供100萬張刮刮卡，參與者每次抽獎需要消耗50積分，每日可以無限次嘗試，每張卡最高可以贏取1000個泰達幣獎金，獎品按先到先得原則發放。

「每日尋寶」活動彰顯了Bybit回饋用戶忠誠、鼓勵積極參與的承諾。在延續往期成功經驗的基礎上，新一期活動推出令人激動的新功能與靈活兌換機制，為符合條件的用戶帶來更多獲獎機會。