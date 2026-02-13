Bybit與Doppler Finance達成合作，為用戶提供機構級XRP收益產品

阿聯酋迪拜2026年2月12日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit以深度流動性和以用戶為中心的基礎設施而聞名。該交易所今天宣佈與Doppler Finance達成戰略合作。Doppler Finance是一個XRP（瑞波幣）原生收益平台，兼具機構級安全性和流動性。此次合作將把XRP收益產品引入Bybit Earn平台，為這一市場上交易最為活躍的數字資產之一，拓展安全透明的投資機遇。 此次合作解決了一個長期存在的結構性難題：XRP本身不支持原生質押。Doppler Finance通過受規管的托管服務、經全面審計的儲備金以及專為XRP等非質押資產構建的實時驗證框架，提供具備機構級水準的替代方案。其架構整合了收益金庫、儲備證明以及風險管控策略，旨在為XRP持有者提供合規透明的收益生成途徑。

Bybit Earn及財富管理業務負責人Jerry Li表示：「XRP一直是我們的核心資產，拓展其應用場景也一直是我們的重要工作重點。與Doppler Finance合作，使我們能夠推出安全、合規、透明的XRP收益產品，這進一步彰顯了我們打造全球最受信賴的交易生態系統的承諾。」 借助Doppler具備機構級水準的金庫基礎設施，Bybit用戶將能獲得更安全、資本效率更高的XRP收益選擇。此次整合契合Bybit更廣泛的使命，即把高可信度的金融基礎設施與創新鏈上機遇相結合，為零售和機構參與者量身打造統一體驗。

Doppler Finance機構業務負責人Rox說：「我們打造Doppler就是為了給作為非質押資產的XRP解鎖安全的收益渠道。Bybit業務覆蓋全球且品牌值得信賴，這讓我們能夠借助專為XRP持有者設計的透明、可驗證的機制，將這種具備機構級水準的能力提供給範圍大大擴展的受眾群體。」 此次整合是Bybit長期願景上的一座重要里程碑，而Bybit的長期願景是通過安全、智能、用戶優先的基礎設施，來拓展數字資產應用場景。隨著代幣化、機構參與以及收益驅動型模式持續重塑市場格局，Bybit始終致力於提供兼具透明度、合規性與創新性的產品。與Doppler Finance的合作，可以進一步鞏固Bybit在下一代數字資產平台領域的前沿地位。

關於Bybit Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為大眾創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit高度聚焦於Web3領域，與領先的區塊鏈協議展開戰略性合作，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。憑借安全的資產托管、多樣化的交易市場、直觀的用戶體驗以及先進的區塊鏈工具，Bybit在傳統金融（TradFi）和去中心化金融（DeFi）之間架起橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分釋放Web3的全部潛力。歡迎訪問 Bybit.com ，探索去中心化金融的未來。

LinkedIn | X | Discord | 網站 | Docs View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/bybitdoppler-financexrp-302687533.html SOURCE Bybit