2026香港國際人才交流大會3月20日將在香港舉辦：匯聚全球精英，誠邀各界參與

交流大會由香港特區政府勞工及福利局、香港人才服務辦公室擔任官方策略夥伴，香港優才及專才協會主辦、香港人才集團承辦，聯合港澳、內地及海外合作夥伴共同舉辦。活動設置主題演講、圓桌論壇、展覽引才、博士項目、交流考察、簽約儀式六大亮點，將匯聚海內外政要、專家、企業家及各界人才，共同搭建國際人才交流平台。

香港2026年2月13日 /美通社/ -- 「2026香港國際人才交流大會」將於3月20日（星期五）在香港舉辦。交流大會作為香港特區政府「全球人才高峰會周」的衛星活動，以「匯聚全球智慧，深化區域合作，服務國家發展」為主題，旨在積極配合國家人才戰略——「加強香港與內地合作，合力招攬海外人才」，更好融入和服務國家發展大局。

香港「內聯外通」優勢明顯，交流大會將聚焦香港與內地合作，挖掘協同優勢，攜手招攬人才、服務人才、成就人才，共同服務國家發展大局。主題演講嘉賓將剖析香港與內地合作的價值與機遇，分享對粵港澳大灣區深度融合發展、國際高端人才生態圈建設以及人才跨域合作賦能產業升級等重要議題的真知灼見。

邀請香港和內地合作城市代表，產、學、研領域專家，就相關議題開展深度研討，如香港作為國際高端人才集聚地和國際人才門戶的優勢與作用；強化區域協同與互補，聯合引才共同服務國家發展；促進人才有效流動，創建開放包容的創新人才生態體系；推動專業人才跨域合作，實現人才驅動的產業升級發展等。

亮點三：展覽引才

交流大會同時舉辦「國際人才機遇主題展」，設立超過30個展位，歡迎來自各地的政府、機構、企業參展，展示城市發展、優勢產業、優惠政策、出海企業、用人需求等，和與會嘉賓及人才深度鏈接。其中，人才服務專區由人才職業發展、創新創業、子女教育、生活服務等專業機構組成，為廣大人才提供全面支援與服務。