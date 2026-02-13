第六屆「香港網安奪旗賽2025」參賽人數增四成破歷屆紀錄

關於香港網絡安全事故協調中心

由香港生產力促進局管理的香港網絡安全事故協調中心，是本港的資訊保安事故協調中心，為本地企業及互聯網用戶提供資訊保安事故的消息和防禦指引、事故回應及支援服務，及提高保安意識。



本中心聯絡本地的組織，負責收集、發放訊息及協調保安事故應變行動。HKCERT 亦是全球保安事故協調中心組織 (Forum of Incident Response and Security Teams, FIRST) 及 亞太區電腦保安事故協調中心組織 (Asia Pacific Computer Emergency Response Teams, APCERT) 的成員，與其他協調中心在跨境資訊保安事故上，交換情報和保持聯繫。



關於香港生產力促進局

香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級的應用研發、科技服務與綜合製造服務推動香港企業提升生產力與競爭優勢。作為以市場為導向的國際新型研發機構，生產力局憑藉在人工智能、先進製造、生命健康、綠色科技及新能源等前沿領域的深厚實力和豐富產業經驗，以創新科技引領新型工業化，推動新興及未來產業發展。



生產力局以解決企業痛點和產業發展技術需求為核心，推動科技創新和產業創新深度融合，透過技術轉移、產品創新、知識產權保護及研發成果商品化，強化與本地工商界及國際頂尖研發機構的協作，為產業創優增值，促進新質生產力發展。多年來，生產力局的卓越研發成果屢獲本地、内地及海外獎項殊榮，持續助力香港成為國際創新科技中心及智慧城市。



為協助企業善用香港的國際化優勢拓展全球市場，生產力局提供產品、技術、製造及管理等關鍵需求的綜合出海服務，助力企業通過香港成功出海。



生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，協助企業善用政府資助計劃，並透過未來技能發展課程，促進企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，為香港培育具競爭力的未來人才。



如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁： www.hkpc.org。



