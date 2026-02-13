第六屆「香港網安奪旗賽2025」參賽人數增四成破歷屆紀錄

首次引入攻防實戰模式緊貼企業需求 樹立本地網安競技新標竿香港 - 2026年2月13日 - 隨著網絡攻擊日益複雜，網絡安全已成為全球關注且人才緊缺的關鍵領域。香港生產力促進局（生產力局）轄下的香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）最新發表的《香港網絡安全展望2026》反映，在受訪的622間企業中，近三成仍無專責人員負責網絡安全，其中僅26%中小企設有專職網安人員，遠低於大企業的59%，反映中小企在資源投放與技術應用上仍存差距。
為應對挑戰並培育實戰人才，由數字政策辦公室（數字辦）、生產力局及HKCERT合辦的第六屆「香港網安奪旗賽2025」已順利舉行。本屆賽事全面升級，首度採用高度貼近真實企業網絡運作的「攻防對抗模式」，讓參賽者在模擬真實威脅的環境中，親身體驗黑客攻擊手段、系統弱點分析、情報搜集與團隊協作應變，突破傳統課堂理論框架，於有限時間內完成多項任務，累積實戰經驗並建立信心。 今年賽事吸引約1,940名年輕選手參加，較去年約1,385人上升近四成，創歷屆新高。參賽隊伍除本地精英外，更包括來自內地、亞洲及歐洲的國際隊伍同台競技，促進跨地域技術交流與協作。最終由三支本地隊伍及一支海外隊伍分別奪得中學組、大專組、公開組及國際組金獎；「最佳學校獎」則由聖言中學奪得。得獎名單詳見活動網站。
選手分享實戰體驗結合AI輔助攻防
比賽獲參賽選手正面評價，其創新的賽制與真實的攻防環境，為他們提供具價值的學習與交流平台。國際組金獎隊伍 W&M 成員分享：「我們的成員有來自山西、廣東及北京，今年是第一次一起參加HKCERT『香港網安奪旗賽』，今次現場決賽的氛圍及體驗都很好，題目針對攻防對抗模式，需要尋找所有保安漏洞，然後邊修復，邊攻擊其他隊伍，過程有些漏洞被其他隊伍先找到及發動攻擊，所以分數咬得很緊，十分緊張刺激。這次比賽中我們也用了很多AI技術來輔助，比如用AI協助分析漏洞、完善攻擊方式。未來AI可能會更深入協助漏洞查找、程式碼分析等，但現階段還不能完全依賴，需要結合人來判斷。」
「香港網安奪旗賽」舉辦至今已連續六屆，規模逐年擴展，並見證參賽者持續成長。不少中學生透過賽事首次接觸實戰網安領域，結識大學前輩，從而確立升學與職業方向；更有往屆選手持續參與本地及國際賽事，立志投身網安行業。除吸引海外精英來港交流外，HKCERT亦持續搭建香港與内地的網安人才聯動。表現卓越的隊伍能直接晉級內地同類型決賽，如去年有參加「香港網安奪旗賽2024」的隊伍便直接晉身「灣區杯網絡安全大賽」的決賽並包攬港澳組前四名，同時能讓本地選手有接觸世界級網絡安全技術的機會，有效地促進跨地域精英協作與人才培育。
決賽賽制全面升級攻防並行緊貼企業運作模式
本屆決賽全面升級，除提升整體技術難度外，更首次加入貼近真實企業網絡防護運作的「攻防戰」模式。參賽隊伍需在由大會根據真實系統構建的環境中，同時扮演進攻與防守的雙重角色。決賽題目模擬網絡安全領域中的事故應變與攻防實戰，要求參賽者在限時內既要通過滲透偵察及利用漏洞主動發動攻擊，同時亦需迅速修補弱點、加固系統及進行實時監控，以抵禦其他隊伍的攻勢。這種攻防並行的設定對應了業界在日常運作中的工作流程，更有效鍛鍊參賽者在高壓環境下的分析能力及應變技巧。透過在近乎真實的企業級場景中演練，參賽者得以掌握更貼近業界需求的複合技能，為未來投身網絡安全行業奠定堅實基礎。
數字辦助理數字政策專員（項目管理及網絡安全）陳慧中女士在致辭時指出，數字辦致力提升香港的網絡韌性，其中重點舉措之一是培育新一代網絡安全專業人才。為此，數字辦一直與學界及業界夥伴緊密合作，共同推動各項人才培養計劃，為香港建設更安全的數碼環境。她表示，今年是HKCERT「香港網安奪旗賽」舉辦第六年，活動已發展成香港最具聲望的網絡安全競賽之一，這不僅是一場技術較量，更是一個促進新一代網絡安全專家交流聯繫、知識分享與社群建設的平台。
生產力局網絡安全及數碼轉型部總經理孫國偉工程師表示：「『香港網安奪旗賽』一直致力打造國際級技術交流平台。我們希望透過高強度模擬實戰競賽，全方位提升參賽者在網絡防禦的技術能力，同時促進不同地區年輕網絡安全專才的互動，為香港培育具國際競爭力的網絡安全新一代，為本地產業建立穩固及持續的人才梯隊。今年的賽事決賽更首次引入模擬現實世界的網絡安全運作模式，讓參賽隊伍能同時體驗現代網絡安全團隊在攻防的雙重角色，對培養實用技能及事件應對能力具有重要意義。」
推動全民網安意識滲透社會各層面
為進一步提升社會的網絡安全意識，HKCERT今年聯同數字辦及香港警務處網絡安全及科技罪案調查科推出「共建安全網絡2026」宣傳計劃，透過多元教育活動推廣安全上網文化。其中更舉辦 「用AI製作四格漫畫」 創意比賽，鼓勵公眾善用AI工具並加強對資訊安全的認知。在企業管治層面上，HKCERT將就《香港網絡安全展望2026》中揭示的人工智能應用及供應鏈安全等新興風險發布系列實用指引，協助企業建立穩健防護框架。尤其在AI治理，HKCERT的指引將涵蓋AI系統安全評估、員工使用公共AI平台的合規守則、敏感資料輸入管控，以及如何監測與防禦AI輔助攻擊等實務建議，協助企業從管治、技術與意識三方面，系統性強化網絡韌性。
香港正全力推動創新科技與數字經濟，提升網絡攻防能力已成業界對人才的核心需求。HKCERT將繼續為企業及公眾提供事故應對支援、防禦指引及保安意識教育。「香港網安奪旗賽」持續為本地培育網安人才、促進跨地域合作與公眾教育，提升整體防護能力，對數字經濟的可持續發展及香港競爭力具有長遠意義。
第七屆「香港網安奪旗賽」將於今年11月舉辦，屆時將引入更多創新攻防元素與玩法，並繼續設立國際組別，為本地選手提供與國內外精英交流的技術平台。比賽將於今年9月起接受報名，優勝隊伍可晉級2027年2月的現場決賽，爭奪最高殊榮。
關於香港網絡安全事故協調中心
由香港生產力促進局管理的香港網絡安全事故協調中心，是本港的資訊保安事故協調中心，為本地企業及互聯網用戶提供資訊保安事故的消息和防禦指引、事故回應及支援服務，及提高保安意識。
本中心聯絡本地的組織，負責收集、發放訊息及協調保安事故應變行動。HKCERT 亦是全球保安事故協調中心組織 (Forum of Incident Response and Security Teams, FIRST) 及 亞太區電腦保安事故協調中心組織 (Asia Pacific Computer Emergency Response Teams, APCERT) 的成員，與其他協調中心在跨境資訊保安事故上，交換情報和保持聯繫。
關於香港生產力促進局
香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級的應用研發、科技服務與綜合製造服務推動香港企業提升生產力與競爭優勢。作為以市場為導向的國際新型研發機構，生產力局憑藉在人工智能、先進製造、生命健康、綠色科技及新能源等前沿領域的深厚實力和豐富產業經驗，以創新科技引領新型工業化，推動新興及未來產業發展。
生產力局以解決企業痛點和產業發展技術需求為核心，推動科技創新和產業創新深度融合，透過技術轉移、產品創新、知識產權保護及研發成果商品化，強化與本地工商界及國際頂尖研發機構的協作，為產業創優增值，促進新質生產力發展。多年來，生產力局的卓越研發成果屢獲本地、内地及海外獎項殊榮，持續助力香港成為國際創新科技中心及智慧城市。
為協助企業善用香港的國際化優勢拓展全球市場，生產力局提供產品、技術、製造及管理等關鍵需求的綜合出海服務，助力企業通過香港成功出海。
生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，協助企業善用政府資助計劃，並透過未來技能發展課程，促進企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，為香港培育具競爭力的未來人才。
如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁：www.hkpc.org。