Agentic AI 創新驅動 Appier 2025 財報創歷史新高

關於 Appier

Appier（TSE：4180）是一家 AI 原生的 Agentic AI 即服務（AaaS）公司，透過最先進的廣告科技（AdTech）與行銷科技（MarTech）解決方案，協助企業制定更明確的商業決策。創立於 2012 年，Appier 秉持 Making AI Easy by Making Software Intelligent 的願景，致力透過旗下的廣告雲（Ad Cloud）、個人化雲（Personalization Cloud) 及數據雲（Data Cloud）解決方案，幫助企業將 AI 轉化為可衡量的投資報酬。Appier 目前在亞太、美國與 EMEA 地區設有 17 個據點，並於東京證券交易所 Prime 板上市。欲了解更多資訊請參閱 www.appier.com。欲了解更多投資人關係資訊，請造訪 ir.appier.com/en。



