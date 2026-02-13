Agentic AI 創新驅動 Appier 2025 財報創歷史新高

電子商務與線上旅遊雙引擎強化業務擴張；2026 財測展望樂觀，成長動能持續可期2025 財年關鍵成果與亮點：
- 全年營收創歷史新高，達 437 億日圓，年增 28% (排除匯率影響後，營收達 450 億日圓，年增 32%)
- 電子商務 (年增 49%) 與線上旅遊需求帶動的其他網路服務產業 (年增 59%) 大幅成長，反映出雙引擎成長驅動高品質的營收
- 所有關鍵市場均展現強勁成長，東北亞及美國與 EMEA 地區營收皆達年增 36% (排除匯率影響)
- 獲利能力持續成長，營業利益創新高達 30 億日圓，年增 50%，營業利益率達 6.8% (排除匯率影響後，營業利益來到 38 億日圓，營業利益率為 8.5%)
- 毛利年增 32%，主要受惠於 (1) 營收規模擴大、(2) 差異化技術優勢，以及 (3) 高毛利產品組合優化所帶動。
- 2025 財年第四季的營收年增幅加速至 34%（高於第三季的 26%），創近九個季度新高，主要由強勁的電商旺季所驅動。
- 預期核心業務將加速成長，全年營收增加至 540 億日圓，年增 24%，由 Agentic AI 進程與雙引擎市場滲透所驅動。
- 預期毛利年增 25% 至 294 億日圓，毛利率達 54.5%，此成長受到持續的技術驅動效率與毛利率擴張所推動。
- 預期營業利益年增 45% 至 43 億日圓（營業利益率 8.0%）；EBITDA 將年增 37% 至 94 億日圓（營業利益率 17.4%）。
- 在推動企業全面轉型方面具備卓越實績，成功協助客戶由傳統軟體與手動流程邁向 Agentic AI 驅動的高效營運模式。
台北 ，台灣 - 2026年2月13日 - Appier Group Inc（TSE: 4180），以下簡稱 Appier ，今日發佈截至 2025 年 12 月 31 日的全年財報與 2026 財測目標。Appier 2025 財年營收表現創歷史新高，總計 437 億日圓，年增 28%（排除匯率影響後為 450 億日圓，年增 32%）。此亮眼表現受惠於雙成長引擎，包含核心電子商務年增 49%，以及由線上旅遊帶動的其他網路服務年增 59%。自 2019 財年以來，Appier 總營收已成長六倍，在持續穩健的增量營收擴張帶動下，締造亮眼的歷史新高表現。
獲利表現亦創新高，營業利益年增 50% 至 30 億日圓，營業利益率達 6.8%（排除匯率影響後為 38 億日圓，營業利益率 8.5%）。毛利成長超越營收成長，達到歷史新高的 235 億日圓，年增 32%。毛利率攀升至 53.8%（排除匯率影響後為 53.9%），主要由營收規模擴大、差異化技術優勢及高毛利產品組合優化所驅動。此一成長軌跡充分彰顯 Appier 在擴大客戶價值的同時，亦能有效驅動營運槓桿效益。
均衡的區域市場擴張與垂直產業滲透深化，驅動高品質成長
2025 財年，所有關鍵市場均展現強勁成長，東北亞（營收佔比 68%）、美國及 EMEA（營收佔比 19%）在排除匯率影響後，營收年增幅均為 36%。東北亞的增長受惠於電子商務業務的均衡擴張與持續深化的垂直產業多元佈局；美國及 EMEA 則由橫跨電子商務與其他網路服務的穩健動能所驅動。綜合來看，區域市場的強勁表現與垂直產業滲透的深化，反映了 Agentic AI 優先策略的規模化成效，持續推動高品質且具韌性的成長。
營收來源結構均衡，56% 來自既有客戶，主要受惠於電子商務領域中 ROI 驅動的解決方案升級與擴展動能；44% 來自新客戶獲取，動能則以線上旅遊產業為主。憑藉 Agentic AI 鎖定大型企業成長契機，Appier 的客戶數與排除匯率影響後的單一客戶平均營收（FX-neutral ARPC）皆實現 13% 的年增長。此一策略聚焦結合嚴謹的營運開銷控管，持續推動營運槓桿效益。此外，人均季毛利年增 23%，帶動整體的營運生產力顯著提升 。
邁向 2026 財年：獲利成長動能強勁
Appier 預期 2026 財年營收成長將再加速，在雙產業成長引擎帶動下，核心業務營收增速可望持續領先整體表現。預估全年營收將達 540 億日圓，年增 24%；毛利預期來到 294 億日圓，年增 25%，毛利率提升至 54.5%。此一樂觀展望奠基於 2025 財年第四季的業績轉折，該季營收大幅增長至 34%，驗證了 Appier 聚焦重點客戶與高成長垂直產業的策略奏效。在獲利表現方面，營業利益預估年增 45%，來到 43 億日圓，EBITDA 則預計年增 37%，達到 94 億日圓；EBITDA 利潤率達 17.4%，主要受惠於嚴謹的投資與營運槓桿效益。
Appier 執行長暨共同創辦人游直翰博士表示：「2025 年是 Appier 具指標性意義的一年，我們正邁向『Agentic AI 即服務（Agentic AI as a Service, AaaS）』的全球領導者。我們創新高的獲利表現、與持續的客戶拓展成果，進一步奠定我們挺進 2026 財年的強勁動能。透過結合差異化的 Agentic AI 技術與深厚的領域專業，我們已超越了單點式的解決方案，進化為可協同運作的多代理 (multi-agent) 智慧架構，為客戶提供可信賴的企業級效能。我們正全面重塑自身組織與客戶工作流程，以自主、AI 驅動的執行引擎取代傳統軟體與手動流程，同時擴展高效能基礎，以實現長期的獲利成長。」
Agentic AI 賦能客戶 ROI 與公司獲利雙成長
Appier Agentic AI 競爭優勢來自於「專有數據資產」與「深耕垂直產業、以客戶為導向的 AI 模型」所建構的獨特組合。此一堅實基礎賦能我們能開發領域專精的 Agents，協助領先企業由傳統軟體模式轉型為自主運作、以 ROI 為導向的 Agentic 工作流程。憑藉深厚的 AI 技術實力，快速打造適合企業級客戶工作流程的 Agentic AI 模型，驅動更廣泛的市場滲透，並強化客戶黏著度。
在國際頂尖的 GenAI 研發團隊支持下，Appier 的 Agentic AI 平台憑藉專有的 LLM 校準技術與具備自我感知能力的推理，超越了傳統的自動化技術。此一「可信任的 AI（Trustworthy AI）」基礎不僅實現了更快速的部署、具備自我修正能力，並且能提供企業級的防護機制、帶來卓越的成本效益，實現大規模生產所需的高可靠性。憑藉這些優勢，Appier 將引領新世代企業級 AI，把自主智慧 (autonomous intelligence) 轉化為全球客戶可衡量、且具規模化的商業效益。
關於 Appier
Appier（TSE：4180）是一家 AI 原生的 Agentic AI 即服務（AaaS）公司，透過最先進的廣告科技（AdTech）與行銷科技（MarTech）解決方案，協助企業制定更明確的商業決策。創立於 2012 年，Appier 秉持 Making AI Easy by Making Software Intelligent 的願景，致力透過旗下的廣告雲（Ad Cloud）、個人化雲（Personalization Cloud) 及數據雲（Data Cloud）解決方案，幫助企業將 AI 轉化為可衡量的投資報酬。Appier 目前在亞太、美國與 EMEA 地區設有 17 個據點，並於東京證券交易所 Prime 板上市。欲了解更多資訊請參閱 www.appier.com。欲了解更多投資人關係資訊，請造訪 ir.appier.com/en。