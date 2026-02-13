熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Feb-13 22:54
更新：2026-Feb-13 22:54
PR Newswire

廣汽以創新技術築牢安全基石，高效能動力獲國際權威認可

分享：

廣州2026年2月13日 /美通社/ -- 全球汽車產業加速變革，廣汽集團以技術創新為核心，致力為全球用戶提供更安全、高效、可靠的出行體驗。憑借自主核心技術，廣汽加速國際化，以品質贏得信賴。這份信賴，源於廣汽不變的堅持——高標準、高要求、高品質。

安全高標準是我們的重要原則。「彈匣電池」從電芯到系統全面創新。研發階段，廣汽以遠超行業標準、超前滿足未來國標的嚴苛條件測試。針刺、擠壓、扭轉等極端工況下，彈匣電池不起火、不爆炸，從源頭化解風險。正是這種高標準，讓技術成為用戶堅實的信任基礎。

廣汽以高要求貫穿用車全程。「星靈安全守護體系」將安全延伸至全生命週期，可提前識別風險、智能穩向避險，從全天候監控到關鍵系統雙冗余備份，均以遠超行業標準嚴苛驗證。風險提前「預演」，全時守護讓每一程更安心。

技術創新以高品質落地。夸克電驅2.0獲「世界十佳電驅動系統」，輕量化、高效率，強勁動力同時降低能耗，提升續航與響應。第三代混動技術獲「世界十佳混動系統」，高度集成實現動力與燃油經濟性平衡，靜謐平順，成就高級駕乘。這是效率、性能與可靠性的高品質突破。

從電池安全到智能防護，從電驅效能到混動體驗，廣汽以一系列獲國際權威認可的核心技術，重新定義新能源汽車品質標桿。面向全球市場，廣汽將繼續堅持高標準、高要求、高品質，讓更多用戶感受中國創新力量與匠心品質。

想瞭解廣汽更多詳情，請訪問官網：https://www.gacgroup.com/en或關注我們的社交賬號。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302687742.html

SOURCE GAC

