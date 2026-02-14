熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Feb-14 08:00
更新：2026-Feb-14 08:00
PR Newswire

第139屆廣交會開啟境外採購商預登記

分享：

廣州2026年2月14日 /美通社/ -- 中國進出口商品交易會（廣交會）正式開啟第139屆境外採購商預登記。本屆廣交會將於2026年4月15日至5月5日在中國廣州舉辦。

為提升現場服務水平、提高參會效率，所有線下參會的境外採購商均須提前完成預登記。該要求適用於曾到會的老採購商以及首次線下參會的新採購商。

提前完成預登記可享受多項專屬服務。成功登記後，採購商可通過廣交會官方郵件及時獲取本屆展會亮點、參展企業、展品信息及現場活動安排等資訊。到會後還可領取廣交會紀念品，具體領取方式將另行公佈。

adblk4

預登記自2026年2月14日起開放，可通過廣交會APP廣交會官網採購商服務系統完成，新採購商可在登記過程中同步提交境外採購商證申請。

在開放預登記的同時，第139屆廣交會官方邀請函申請也於2月14日同步啟動。邀請函是眾多採購商辦理簽證及安排行程的重要文件。

老採購商可登錄採購商服務系統，在邀請函模塊中提交並確認最新的個人及企業信息，完成邀請函申請。首次參會的採購商可在申請境外採購商證時一併申請邀請函，系統將在提交成功後自動生成邀請函。生成後的邀請函可直接在系統中查看、下載或打印。

adblk5

通過持續優化線上預登記服務，廣交會不斷提升境外採購商參會體驗，確保線下參會組織高效、有序。誠邀全球採購商盡早完成預登記，充分利用廣交會數字化工具，為在廣州舉辦的第139屆廣交會做好充分準備，開展高效務實的採購對接與經貿交流。

預註冊請點擊以下鏈接：

境外採購商業務系統

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/139-302687427.html

SOURCE 廣交會

ADVERTISEMENT

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務