Emily Bao在Solana Accelerate APAC上發布2026戰略路線圖

DEX即將實現7x24小時永續合約交易

阿聯酋迪拜2026年2月14日 /美通社/ -- 在Consensus 2026大會匯聚數字資產創新領域的領導者和變革者之際， Byreal co-founder Emily Bao今日在Solana Accelerate APAC上公布了該協議雄心勃勃的2026年戰略路線圖，闡述了旨在重新定義鏈上交易基礎設施的三大變革支柱。

在Consensus 2026大會期間舉辦的這場Solana旗艦開發者活動上，Bao闡述了Byreal如何擴展鏈上基礎設施以支持更廣泛的資產參與，包括現實世界資產和先進的流動性系統：

1.自動化與AI驅動的LP基礎設施

Bao預告了2026年將推出的AI驅動型流動性提供商(LP)工具，包括可實現單資產入場與原子執行的AutoSwap、用於LP優化倉位管理的AI輔助策略引擎，以及帶有收益複投功能的自動再平衡。該舉措旨在降低參與門檻，簡化鏈上用戶的流動性管理。