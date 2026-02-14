Bybit私人財富管理於2026年1月持續保持強勁增長勢頭

阿聯酋迪拜2026年2月11日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 已發佈其私人財富管理（PWM）部門最新業績報告。報告顯示，在2026年1月整體市場動盪背景下，旗下表現最佳的基金年化收益率（APR）仍達9.97%。Bybit PWM展現出了穿越市場週期的卓越韌性，其旗艦級USDT策略基金已連續49個月錄得正收益。 CoinGecko 數據顯示，2026年1月末加密貨幣總市值為2.84萬億美元，較月中峰值3.28萬億美元回落逾13%，縮水規模約4400億美元。儘管數字資產年初開局承壓，Bybit PWM通過嚴謹策略與專業管理在波動中逆勢增長，持續為客戶創造價值。

Bybit PWM為高淨值客戶提供量身打造的專屬財富管理服務。該平台依托精選私募基金和Bybit的機構級交易基礎設施，提供定制化投資策略、動態資產配置和專業風險管理服務。專屬客戶關係經理提供專家級指導，助力客戶從容應對類似2026年1月出現的市場回調，以長期穩健的投資組合表現，印證穿越波動的實力。 如需瞭解Bybit私人財富管理服務，符合條件的投資者可訪問：Bybit私人財富管理 如需詳細瞭解Bybit PWM的1月表現，用戶可訪問：Bybit私人財富管理：2026年1月簡報