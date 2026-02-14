CrazyLive三月在港舉辦免費投資研討會

聚焦高波動市況下的決策紀律

香港 - 2026年2月14日 - 專注於投資者教育及行為金融研究的平台CrazyLive今日宣布，將於2026年3月8日（星期日）假座香港唯港薈（Hotel ICON）舉辦一場面向公眾投資者的免費研討會，題為「高波動環境下的投資者行為與決策框架」。在近期市場波動加劇的背景下，是次活動旨在協助投資者識別常見的認知偏差與決策盲點，並建立一套可執行、可重複的系統性決策方法，以提升投資行為的穩定性與紀律性。



CrazyLive創辦人Warren Wang表示：「我長期觀察散戶投資者的行為模式，發現不少人並非輸在判斷能力，而是缺乏紀律與結構。市場波動本屬常態，關鍵在於投資者能否建立一套清晰且可執行的決策框架，以減少情緒對投資行為的干擾。是次研討會希望透過行為金融的角度，與參與者分享更具結構化的思考方式與實務工具。」



是次研討會邀得三位資深金融市場人士聯袂主講，陣容包括：



* Cecilia Kwok：CrazyLive市場情緒專家，資深財經主播，擁有逾10年投資交易實戰經驗。

* Angel Xu：賓夕法尼亞大學華頓商學院畢業，前摩根士丹利（紐約）分析師，現任基金管理人，特許金融分析師（CFA）及金融風險管理師（FRM）持證人。

* Jolin Zhu：擁有逾17年金融市場研究與交易經驗，曾參與大型資產管理項目及機構投資業務，為銀行間市場交易商協會特聘講師、《中國資產管理行業發展研究報告》編委，同為CFA及FRM持證人。



三位講者將圍繞行為偏差分析、常見決策錯誤案例拆解，以及可操作的決策工具分享（包括簡易決策檢查清單及現金流壓力測試框架）等核心議題，並結合近期市場情境作深入剖析。



CrazyLive強調，活動內容將嚴格限定於學術框架分享、市場現象分析及實務經驗交流，不涉及任何金融產品推介，亦不提供任何收益承諾或投資建議。



