發現不一樣的東京 探訪離市中心僅60分鐘的山麓秘境 - 通往富士山的玄關之門

東京2026年2月13日 /美通社/ -- 株式会社東京山側DMC(Tokyo Mountain Side DMC)正式推出高級電動單車導賞團，以及正宗「聖山與宿坊（巡禮住宿）體驗」，專為高端奢華市場打造。

株式會社東京山側DMC（以下簡稱「TMS DMC」）宣布，全面推出面向旅行社及會獎旅遊策劃者的「探險旅遊(AT)」項目，將頂尖電動單車與本地深厚文化資源融為一體。

項目所在地的地理位置優越，距離新宿僅60分鐘車程，擁有多摩川源流、擁有千年以上歷史的聖山，以及直達富士山的便捷路線。TMS DMC為入境高端旅遊市場帶來全新魅力目的地，讓東京不再只是「路過之地」，晉身「深度停留體驗」的旅遊熱點。