Tower Capital Asia宣布對數字身份及移動應用安全領域的領軍企業V-Key進行多數股權投資

新加坡2026年2月15日 /美通社/ -- Tower Capital Asia 騰望資本集團，簡稱「TCA騰望」 欣然宣布，對專注於亞太地區的數字身份及移動應用保護與安全（Mobile Application Protection and Security，簡稱「MAPS」）解決方案提供商V-Key（「該公司」）進行戰略性多數股權投資。 在金融服務及更廣泛的數字經濟領域中，安全無縫的數字化體驗正變得愈發重要，在這樣的背景下，此次投資體現了TCA騰望對V-Key強大的技術領先地位和深厚的產品實力的高度認可。V-Key的端到端平台可以助力銀行、金融科技公司及企業安全地實現用戶注冊與身份驗證，並進行訪問授權，保護移動應用及交易安全。

如今，V-Key的技術為遍布15個國家的300多個客戶應用提供支持與保護，其中不乏亞太地區多家最大的金融機構。該平台利用基於軟件的安全架構構建，旨在實現高效部署與可擴展性，助力機構在亞太地區及國際市場拓展數字服務。 Tower Capital Asia創始人兼首席執行官許統民 (Danny Koh)先生表示：「安全數字身份已成為金融機構和數字平台如何服務客戶的一個基礎要素。V-Key打造了一個強大的平台，使組織能夠大規模管理身份認證、訪問驗證及移動應用安全，並且在高度監管的環境中擁有出色表現。我們很高興能夠與該團隊攜手合作，加速產品創新並助力該公司發展。」

在談及此次交易時，V-Key聯合創始人兼董事長周成志 (Eddie Chau) 先生分享道：「在超過十年的時間裡，V-Key一直致力於幫助機構保障數字身份和移動交易安全。在考慮下一增長階段的合作伙伴時，TCA騰望憑借其長期合作理念、支持創始人領導型科技企業的經驗以及區域網絡優勢脫穎而出。」 已經獲得專利的V-OS虛擬安全元件（Virtual Secure Element，目前已在全球超過5億台移動設備上部署）的發明者、V-Key聯合創始人兼首席執行官顏哲全 (Joseph Gan)先生表示：「我們將攜手進一步投資，強化我們統一的數字身份和移動應用安全能力，以便隨著客戶需求的發展，客戶能夠快速且大規模地放心部署相關解決方案。」

展望未來，隨著市場對安全、移動優先的數字服務需求的持續增長，雙方合作將聚焦於加速產品創新，強化V-Key在區域市場的影響力，深化與金融機構及數字平台的合作關系。TCA騰望將與管理團隊緊密協作，支持其有機增長及戰略舉措，著重實現長期價值創造。 Tower Capital Asia高級副總裁林毅哲 (Seth Lim) 先生補充說：「V-Key的業務處於安全、身份與移動應用三大領域的交匯點——這些領域對執行力和合規標准的要求極為嚴苛。我們看到了明確機遇，將支持該團隊向金融服務及相鄰相關數字領域拓展業務。」

Tower Capital Asia簡介 Tower Capital Asia成立於2016年，是一家總部位於新加坡的中端市場私募股權投資機構。該公司依托全球專長，立足亞洲價值觀，與企業創始團隊及控股股東緊密合作，主導了對東南亞多家企業的私有化及/或收購交易，投資對象包括AXS、BoardRoom、余仁生(Eu Yan Sang)和I Can Read等企業。截至2025年9月30日，Tower Capital Asia管理的所有投資工具項下的資產規模（含投資金額與承諾出資額）超過9億美元。垂詢Tower Capital Asia詳情，請訪問www.towercapitalasia.com。 V‑Key簡介 V-Key成立於2011年，為銀行、企業及政府關聯組織提供數字身份、身份驗證及移動應用安全解決方案。其由人工智能(AI)驅動的平台，可以實現移動環境下的安全用戶注冊與身份驗證、訪問控制及交易保護，該公司核心依托於獲得專利的V-OS虛擬安全元件和V-OS應用身份認證技術——通過軟件形式實現硬件級安全防護，適用於亞洲及全球其他受監管數字市場的部署需求。垂詢V-Key詳情，請訪問www.v-key.com。

