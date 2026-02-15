拉夫勞倫深圳光影秀 禮獻中國農曆馬年

策馬逐夢 星河共舞

深圳2026年2月15日 適逢中國農曆馬年將至，Ralph Lauren拉夫勞倫於深圳人才公園，以千架無人機編織一場跨越時空的光影對話，以天際為幕勾勒歷久彌新的精神圖景，盛邀消費者沉浸於品牌構築的夢想之境。

夜幕低垂，千架無人機翩然升空。微光漸聚，勾勒出優雅從容的駿馬姿態，似踏浪而行，氣韻生動。騎手身影漸顯，揮桿之間馳騁向前，盡顯奔湧之勢。萬千光影匯聚，化作品牌經典小馬標，定格於深圳夜空。最終，勞倫先生精選語錄「I DESIGN DREAMS FOR NOW, AND TOMORROW」 （我所勾勒的夢想，為當下、亦為明日）映入夜幕，激勵每一顆追求夢想與恆遠的本真之心。