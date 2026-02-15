拉夫勞倫深圳光影秀 禮獻中國農曆馬年

策馬逐夢 星河共舞
深圳2026年2月15日 適逢中國農曆馬年將至，Ralph Lauren拉夫勞倫於深圳人才公園，以千架無人機編織一場跨越時空的光影對話，以天際為幕勾勒歷久彌新的精神圖景，盛邀消費者沉浸於品牌構築的夢想之境。
夜幕低垂，千架無人機翩然升空。微光漸聚，勾勒出優雅從容的駿馬姿態，似踏浪而行，氣韻生動。騎手身影漸顯，揮桿之間馳騁向前，盡顯奔湧之勢。萬千光影匯聚，化作品牌經典小馬標，定格於深圳夜空。最終，勞倫先生精選語錄「I DESIGN DREAMS FOR NOW, AND TOMORROW」 （我所勾勒的夢想，為當下、亦為明日）映入夜幕，激勵每一顆追求夢想與恆遠的本真之心。
此次落址深圳，不僅是品牌創新基因與前瞻視野的生動詮釋，更彰顯其深耕中國市場的決心與承諾。深圳被譽為「夢想之城」，其不斷突破的勇氣和開放包容的姿態，與Ralph Lauren拉夫勞倫對夢想的矢志不渝彼此呼應。品牌將這份執著，詮釋為一種真實而永恆的風格，以此激發人們對美好生活的嚮往。
