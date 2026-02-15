熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Feb-15 10:25
更新：2026-Feb-15 10:25
PR Newswire

拉夫勞倫深圳光影秀 禮獻中國農曆馬年

分享：

策馬逐夢 星河共舞

深圳2026年2月15日 適逢中國農曆馬年將至，Ralph Lauren拉夫勞倫於深圳人才公園，以千架無人機編織一場跨越時空的光影對話，以天際為幕勾勒歷久彌新的精神圖景，盛邀消費者沉浸於品牌構築的夢想之境。

RALPH LAUREN IN PURSUIT OF DREAMS DRONE SHOW

夜幕低垂，千架無人機翩然升空。微光漸聚，勾勒出優雅從容的駿馬姿態，似踏浪而行，氣韻生動。騎手身影漸顯，揮桿之間馳騁向前，盡顯奔湧之勢。萬千光影匯聚，化作品牌經典小馬標，定格於深圳夜空。最終，勞倫先生精選語錄「I DESIGN DREAMS FOR NOW, AND TOMORROW」 （我所勾勒的夢想，為當下、亦為明日）映入夜幕，激勵每一顆追求夢想與恆遠的本真之心。

adblk4

此次落址深圳，不僅是品牌創新基因與前瞻視野的生動詮釋，更彰顯其深耕中國市場的決心與承諾。深圳被譽為「夢想之城」，其不斷突破的勇氣和開放包容的姿態，與Ralph Lauren拉夫勞倫對夢想的矢志不渝彼此呼應。品牌將這份執著，詮釋為一種真實而永恆的風格，以此激發人們對美好生活的嚮往。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302688309.html

SOURCE 拉夫勞倫

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk5 madblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務