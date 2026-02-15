Consensus 香港大會 2026 圓滿閉幕，吸引 11,000 名與會者，推動全球金融與數碼資產對話

香港2026年2月15日 /美通社/ -- 於 2 月 10 日至 12 日假香港會議展覽中心舉行的 Consensus 香港大會 2026 圓滿結束第二屆會議。為期三天的高規格議程吸引 11,000 名已登記與會者，來自超過 122 個國家及地區。 大會由香港特別行政區行政長官李家超致開幕辭揭開序幕，他在其 開幕致辭 中表示：「Web3 及數碼資產領域蘊藏龐大潛力， 有助實現更高效率的金融交易，以更低成本提供更加包容的選擇。 香港特別行政區政府致力將香港打造為全球數碼資產創新樞紐。 因此，過去數年，香港一直積極建立監管框架，以推動本港 Web3 生態系統穩健且可持續的發展。」

本次活動預計為本地經濟帶來接近 3 億港元的經濟效益，並吸引來自全球各地的多元參與者，亞洲與其他地區的與會者比例接近各佔一半。 主要與會地區包括香港、美國、中國、印度、阿聯酋、新加坡、英國及南韓。 高層管理人員佔整體出席人數的 62%，反映活動已成為業界高層決策者的重要交流平台。 香港特別行政區政府財政司司長陳茂波亦以主題演講嘉賓身份 在大會上發表演說 ，並指出：「隨著人工智能與區塊鏈的融合持續加速，政府及監管機構將與業界攜手合作，推動具體且具高影響力的應用場景，同時確保新興風險得到妥善識別、監察及管理。」

2026 年議程匯聚超過 350 位講者，彰顯數碼資產行業日趨成熟，議題涵蓋機構採用、穩定幣，以至全新的「互聯網資本市場」架構。 本屆活動亦聚焦「機器經濟」(Machine Economy)，以及人工智能代理、機械人技術與鏈上執行的協同發展。 講者包括 Solana Foundation 總裁劉元立 (Lily Liu)；Binance 聯席行政總裁鄧偉政 (Richard Teng)；TRON 創辦人孫宇晨 (Justin Sun)；SkyBridge Capital 創辦人兼管理合夥人 Anthony Scaramucci；YZi Labs 負責人 Ella Zhang；McKinsey & Co. Greater China 主席倪以理 (Joe Ngai)；以及 Input Output 聯合創辦人兼行政總裁 Charles Hoskinson。 除了監管機構及業界領袖外，超過 1,000 名開發者及 240 家初創企業亦分別參與 EasyA Consensus Hackathon 及 CoinDesk PitchFest。 zkMe Technology Limited 的 Alex Scheer，利用零知識加密技術，在不披露任何個人資料的情況下協助用戶及企業驗證用戶憑證，因而奪得 PitchFest 冠軍；而 Hackathon 的得獎團隊則包括 FoundrAI。這是一款自主人工智能代理，旨在啟動初創企業／項目、發行代幣，並招聘人員構建其推出的產品；SentinelFi 則是透過六大類鏈上分析，為加密貨幣交易者提供即時安全評分；以及 PumpStop，非託管交易層，透過整合止損功能協助用戶管理風險。

此外，Solana Foundation 在 2 月 11 日首度推出 於 Consensus 的 Solana Accelerate APAC ，吸引數以千計的開發者、政策制定者及企業高層，就支付、機構金融、去中心化金融 (DeFi)、代幣化、人工智能基礎設施等與 Solana 生態系統相關議題展開討論。 Consensus 香港大會 2026 精心策劃議程，將香港打造為為期一週的行業交流與生活體驗樞紐。 與主論壇同步，整個星期亦舉行超過 400 場周邊活動。 過去三天亦舉行多場氣氛熱烈的官方 Consensus 派對，包括在 The Trilogy 及 Pier 1929 舉行的活動，以及重返跑馬地馬場舉辦的 The Consensus Cup。 在 124 家贊助商及 240 個社群與市場推廣夥伴的支持下，本屆活動規模延伸至場館以外，進一步鞏固香港作為全球數碼資產樞紐的地位。

Consensus 主席劉德豪 (Michael Lau) 表示：「Consensus 是展示我們所取得進展的最佳時機，不僅在數碼資產領域，更涵蓋人工智能、機械人技術及互聯網資本市場等範疇。 香港持續證明其作為通往亞洲門戶的角色，展示了前瞻性的政策與創新，如何協助這其中一個增長最快的全球數碼資產市場加速取得進展。 我期待將這股動能帶到邁阿密，匯聚全球領袖，推動整個美洲地區的對話向前發展。」 延續在香港取得的成功，Consensus 將於 2026 年 5 月 5 日至 7 日移師邁阿密，在邁阿密海灘會議中心舉行。 作為西半球最具代表性的行業盛會，邁阿密站將延續在香港展開的對話，匯聚高層投資者、建設者及政策制定者，共同制定未來一年的數碼資產發展議程。

Consensus 邁亞密大會 2026 門票現已開售，詳情請按 此處 。 關於 Consensus

由 CoinDesk 主辦的 Consensus 是全球歷史最悠久且最具影響力的加密貨幣、區塊鏈及人工智能行業盛會。 活動匯聚業界領袖、政策制定者及創新者，透過探討去中心化金融 (DeFi)、Web3、人工智能、持續演變的監管環境等關鍵議題，協助各界洞悉數碼資產的未來發展。 透過專題討論、主題演講及交流活動的多元組合，Consensus 提供一個平台，讓與會者探索塑造數碼經濟的最新趨勢。 如欲了解更多有關 Consensus 的資訊，請瀏覽 https://events.coindesk.com/ 關於 CoinDesk

CoinDesk 是全球加密經濟領域最具公信力的媒體、活動、指數及數據公司。 自 2013 年以來，CoinDesk Media 一直引領有關未來貨幣與投資發展的報道，闡述其對社會與文化帶來的轉型影響。

SOURCE Consensus by CoinDesk