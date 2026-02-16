全球科技領袖成立「TRUSTED TECH ALLIANCE」

在全球局勢分化之際，來自 10 個國家的 15 家領先企業攜手合作，服務全球客戶 慕尼黑2026年2月16日 /美通社/ -- 今日，在慕尼黑安全會議 (Munich Security Conference) 期間，來自非洲、亞洲、歐洲及北美的 15 家企業宣佈成立「Trusted Tech Alliance」(ATT)。該聯盟由理念相近的全球科技供應商組成，跨越國界合作，並以一套共同原則為基礎，打造可信賴的科技堆疊，涵蓋連接技術、雲端基礎設施、半導體、軟件及人工智能等領域。 這些原則旨在確保無論供應商的國籍為何，聯盟成員均遵守共同承諾，包括透明度、安全性及數據保護，從而建立信任，並讓全球民眾共享科技帶來的益處。

面對前所未有的科技變革速度及日益複雜的環境，各國政府及客戶期望科技供應商及其所提供服務能夠更加可靠穩健。 與此同時，社會對數碼技術及其可能對個人與社會帶來的負面影響仍然心存疑慮。 在此環境下，科技產業鏈各環節的企業務必攜手合作，以回應各界關注的事項。 透過界定誠信科技的特質以及簽署方將遵循的一系列運作原則，TTA 成員承諾與政府及客戶共同努力，確保新興技術的益處能增進更廣泛的公眾信任，同時驅動就業機會與經濟成長。

該聯盟匯聚多家領先企業，致力遵循一套清晰且可驗證的實踐標準與原則，展現科技如何在無論建構或部署於何地的情況下，均能保持安全、可靠及負責任地運作。 截至今日，Trusted Tech Alliance 的簽署成員包括：Anthropic、AWS、Cassava Technologies、Cohere、Ericsson、Google Cloud、Hanwha、Jio Platforms、Microsoft、Nokia、Nscale、NTT、Rapidus、Saab 及 SAP。 參與企業已同意遵循五項具體原則，以界定作為可信的全球科技供應商在開發、部署、營運及合作方面的核心標準： 透明的企業管治與合乎道德的營運行為 營運透明度、安全開發及獨立評估 穩健的供應鏈與安全監管 開放、合作、共融及穩健的數碼生態系統 尊重法治及數據保護

上述承諾要求企業建立健全的企業管治及合乎道德的營運標準，在整個產品生命週期內以安全方式建構並負責任地管理技術，並透過具法律約束力的合約條款，向供應商提出安全及品質保障要求。 聯盟成員將要求其供應商遵守嚴格的全球安全標準，並支持積極開放、互相合作且鼓勵創新的數碼環境。 TTA 將持續擴展其全球供應商社群，致力推動可信、可互通及開放的科技堆疊發展，並塑造共同方針，以支持各國及國際層面在強化主權、穩健發展及競爭力方面的努力。

Amazon 全球事務及法律總監 David Zapolsky 說：「在科技迅速變革的時代，理念相近的業界夥伴之間的合作十分重要，有助提升客戶信任，並充分發揮科技對經濟與社會帶來的價值。 我們加入 Trusted Tech Alliance，是為了進一步強化我們持續為客戶提供可信、安全及穩健的科技解決方案之承諾。」 Anthropic 對外事務主管 Sarah Heck 表示：「隨著人工智能系統日益強大，在推動創新、加速經濟成長及重塑國家安全的同時，美國及其盟友與合作夥伴必須確保全球最廣泛採用的模型均是在安全可靠、值得信賴且開發透明的前提下運作。 Anthropic 很榮幸加入 Trusted Tech Alliance，支持美國在人工智能領域的領導地位，並與理念相近的夥伴共同推進可信人工智能的共同原則。」

Cassava Technologies 創辦人兼執行主席 Strive Masiyiwa 稱：「在全球新興技術應用取得前所未有進展之際，Cassava Technologies 很榮幸成為 Trusted Tech Alliance 的創始成員之一。 我相信，於全球層面展現負責任的領導力與合作精神，將確保科技持續推動人類進步及共融經濟發展，對我們的年輕一代及未來世代尤其重要。」 Ericsson 總裁兼行政總裁 Börje Ekholm 表示：「沒有任何單一企業或國家能夠獨自建立一個安全且可信的數碼科技堆疊。 唯有攜手合作，方能建立信任、確保安全。 因此，我們與理念相近的業界夥伴共同成立 Trusted Tech Alliance —— 一項致力於在整個數碼科技架構中，落實可驗證的誠信實務。」。

Google Cloud 政府事務及公共政策副總裁 Marcus Jadotte 說：「Google Cloud 長期致力推動選擇權、信任及主權原則，並已將相關理念融入我們現行的技術之中。 透過 Trusted Tech Alliance，我們希望進一步倡導我方貫徹遵循的原則：促進客戶選擇，並透過技術控制措施及本地合作夥伴關係，提供多元化解決方案組合，以滿足嚴格的主權要求及地區標準。」 Hanwha Group 副會長 Dong Kwan (DK) Kim 表示：「信任將會在推動科技發展、確保其回應社會最迫切需求方面將發揮關鍵作用。 從能源安全及主權防務，到先進製造業，我們相信，可信的生態系統是保障社會安全、強化產業基礎及推動未來穩健發展的核心所在。」

Jio Platforms 行政總裁 Kiran Thomas 說：「可信、安全及透明的科技，是在全球推動共融數碼增長的關鍵。 Jio Platforms 很榮幸加入 Trusted Tech Alliance，以推進科技堆疊中的共同標準及可驗證實踐。 透過與全球合作夥伴協作，我們旨在強化穩健發展、擴大數碼機遇，並為新一代連接技術、雲端及人工智能系統建立長遠信心。」 Microsoft 副董事長兼總裁 Brad Smith 表示：「在當前地緣政治環境下，理念相近的企業攜手合作，以保障安全並推動高標準的全球規範，對於維持跨境科技信任很重要。 此聯盟並非基於供應商的國籍，而是建基於對客戶的共同承諾，匯聚多家領先企業，圍繞清晰且可驗證的原則合作，展現科技無論部署於何地，均可保持安全、可靠及負責任地運作。」

Nokia 總裁兼行政總裁 Justin Hotard 稱：「人工智能正加速科技堆疊各層面的變革，並提高信任標準。 網絡及關鍵基礎設施必須在設計之初便安全穩健、互聯互通。 我們透過 Trusted Tech Alliance 與業界夥伴合作，進一步鞏固此基礎，隨著智能技術在全球規模擴展，確保其穩健發展。」 Nscale 創辦人兼行政總裁 Josh Payne 說：「人工智能基礎設施是創新發展的基石，而此基石必須建立在信任與安全之上。 客戶必須對其數據的存放位置、保護方式，以及驅動其人工智能系統的管治機制擁有絕對信心。 在 Nscale，我們的主權人工智能基礎設施專為提供上述保障而設計，在實現卓越效能的同時，結合嚴格的安全標準、透明度及本地控制。 我們很榮幸與全球各地機構合作，以安全可信、長遠穩健地推進人工智能發展。」

NTT 執行董事長 Jun Sawada 說：「無論人工智能及網絡安全等連接網絡技術多麼先進卓越，多元對話對其獲得社會認受性始終不可或缺。 秉持共同價值觀及道德原則的可信企業，必須緊密協調合作，以推進相關倡議，這點很重要。」 Rapidus Corporation 行政總裁 Atsuyoshi Koike 博士指出：「Rapidus 很榮幸加入 Trusted Tech Alliance，並認同建立可信全球科技生態系統非常重要。 我們完全支持聯盟的原則，並致力透過與理念相近的全球夥伴合作，推動透明度、安全保障、開放式創新及穩健的供應鏈建設。」 Saab 總裁兼行政總裁 Micael Johansson 表示：「我們很榮幸加入 Trusted Tech Alliance，以推動安全可靠的數碼基礎設施建設。 透過此項倡議，我們希望為提升數碼安全作出貢獻，並透過國際合作促進創新。 在數碼轉型迅速推進的時代，這類合作不僅是明智之舉，更是實現更安全及更具競爭力數碼未來的必要一步。」

SAP 財務總監兼執行董事會成員 Dominik Asam 表示：「信任及全球科技合作仍是競爭型經濟體不可或缺的基石。 在當前數據敏感度及監管要求日益提高的環境下，信任與主權愈加密不可分，而信任必須透過長期而審慎的努力逐步建立。 在 SAP，我們致力透過開放式生態系統、透明的安全標準及負責任的創新，營造一個值得信賴及可靠的環境。」 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.trustedtechalliance.com