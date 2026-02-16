助港人開拓副業版圖 亞洲導師協會聯乘電商導師Francisco Ho 推出全新《10x電商系統》

香港 - 2026年2月16日 - Asia Coach Group Limited（亞洲導師協會有限公司）今日宣布，與本地電商教育導師 Francisco Ho (何冠睿) 合作，推出全新《10x電商系統》培訓課程。課程以系統化電商營運方法論為核心，專為希望在正職以外拓展事業版圖的香港在職人士、全職家長及小型創業者而設，協助學員掌握由選品、建店、引流到轉化的完整電商技能。



Francisco Ho (何冠睿),《10X電商系統》創辦人

近四成港人經營副業 電商成拓展事業新賽道



根據 Glassdoor-Harris 民調顯示，近四成香港人擁有副業以應對開支需求。Statista 調查顯示 64% 受訪香港電商預期2026年收入可錄得10%至20%增長。隨著數碼工具普及與創業門檻降低，愈來愈多專業人士及年輕創業者選擇以自主品牌網店拓展事業版圖，系統化的電商營運知識與實戰技能需求日益殷切。



專業人士的創業新路徑



Francisco Ho 表示：「香港有愈來愈多專業人士，開始思考如何將自身經驗或興趣轉化為可持續的個人品牌。電商的優勢在於入門門檻相對較低，同時具備規模化的潛力。你不需要辭掉本職，也能從零建立屬於自己的生意。《10x電商系統》正是為這群人而設，提供一套可實踐的框架，把『想試下』變成真正落地的第一步。」



課程跳脫傳統依賴第三方平台的經營模式，教授學員建立自主品牌網店，透過數據驅動的選品策略、節日消費心理分析及AI工具應用，把握節日購物旺季的商機。



四大核心模組 構建完整電商技能鏈



課程圍繞四大核心模組構建完整電商技能鏈：「P.V.S.價值打包術」以數據驅動精準選品，打造高溢價產品；「S級供應鏈盟友系統」建立輕資產合作模式，降低資金壓力與庫存風險；「KOL流量變現引擎」提供可複製的達人合作與短影音引流框架；「AI增長飛輪」則整合自動化客服、AI預測選品及動態定價機制，配合 Shopify 系統實現網店的高效自動化營運，讓學員即使兼顧正職亦能持續經營。



港產導師 面向國際



課程導師 Francisco Ho 為兩間年營收過億網店的創辦人，網店年銷售額逾1,700萬美元，事業版圖涵蓋韓國化妝品品牌 BLESSEDMOON、COLLECTED GROWTH 投資公司及商業節目《錢進道場Pitching Dojo》。他於20歲便開設大型網店及自設廠房，現為世界菁英領袖聯盟成員，至今已指導逾100名學員成功擴展網店業務。



在香港電商市場邁向高速增長之際，《10X電商系統》所倡導的數據驅動與AI賦能思維，正是助力本地創業者把握數碼經濟浪潮、成功突圍的重要力量。









https://asiacoachgroup.com/