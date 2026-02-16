曹操出行Robotaxi車隊規模已達100輛，開啟無人化、規模化、商業化探索

中國杭州 - 2026年2月16日 - 2月11日，曹操出行宣布於杭州市濱江區投放的Robotaxi車輛規模已達100輛，並由「綠色智慧通行島」提供營運支援。



作為吉利控股集團Robotaxi最重要的商業化載體，公司規劃了清晰的「三步走」戰略，每一步均對應不同的技術成熟度與營運目標：初期聚焦技術驗證與小規模測試營運；現階段將完成由主駕安全員模式向無人化營運的過渡，並探索有人駕駛與無人駕駛混合營運模式；未來則將以完全客製化的Robotaxi在全球範圍內展開全面商業化營運。



此次於杭州部署100輛Robotaxi，標誌著曹操出行Robotaxi 2.0階段的關鍵起步。隨著車隊規模的提升，公司將進一步驗證服務可靠性，優化履約流程與乘客體驗。同時，公司已於杭州啟用全球首個「綠色智慧通行島」，具備自動換電、自動清潔、車輛內務整理、智慧調度、自動結算等功能，在保障車隊高效運作的同時，持續提升大規模Robotaxi的自動化營運能力。



接下來，曹操出行將逐步延長Robotaxi單日服務時段、擴大服務覆蓋範圍，並推出曹操智行RAS遠端安全服務平台，全面導入智慧化資產管理系統，進一步將營運優勢與智慧座艙及智慧駕駛技術深度融合，實現Robotaxi無人化營運閉環，為規模化推廣奠定基礎。



在深化國內布局的同時，曹操出行亦積極拓展國際合作。公司已與阿布達比投資辦公室（ADIO）簽署合作備忘錄，並將於今年在當地設立辦事處，攜手當地機構推動自動駕駛與綠色出行技術的試點應用。



此外，公司正與吉利及相關合作夥伴共同開發預裝專屬自動駕駛組件及應用的Robotaxi完全客製化車型。該車型將於今年正式亮相，並計畫於2030年前累計投放10萬輛。綠色智慧通行島亦將隨Robotaxi業務同步推進廣泛布局，提供覆蓋全場景的自動化營運支援，並與合作夥伴共同打造「天地空一體化」出行生態。



憑藉獨特的「智慧客製車＋智慧駕駛技術＋智慧營運」全要素發展模式，曹操出行正穩步推進Robotaxi布局，持續推動城市交通朝向綠色化、智慧化與高效率方向演進。





