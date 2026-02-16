TestMu AI（前稱 LambdaTest）公佈 2025 年度合作夥伴大獎得獎名單

此年度合作夥伴大獎表揚業界合作夥伴及遠見先驅，在革新品質工程領域展現的傑出策略。
三藩市及印度諾伊達2026年2月16日 /美通社/ -- TestMu AI（前稱 LambdaTest），全球首個全棧式代理品質工程平台，今天宣佈 2025 年度合作夥伴大獎 (2025 Partner of the Year Awards) 得獎者。 TestMu AI 持續引領業界邁向全面代理品質工程，並藉此表揚全球合作夥伴及遠見先驅在推動品質工程發展方面的卓越貢獻。
此等合作夥伴在 TestMu AI 生態系統中發揮關鍵角色，協助全球團隊迅速推進工作，同時確保新一代人工智能 (AI) 原生應用程式維持高度可靠。
TestMu AI 渠道與聯盟副總裁 Sudhir Joshi 表示：「合作夥伴是我們成功的核心，我們衷心感謝他們協助客戶應對瞬息萬變的品質工程環境。 憑藉合作夥伴矢志追求卓越，我們希望表揚其與我們並肩推動創新、成就客戶。 TestMu AI 2025 年度合作夥伴大獎，不單頌揚我們之間的合作關係，更是肯定我們攜手在 AI 時代重塑品質工程所帶來的突破性影響。」
2025 年各大獎項類別及得獎者如下：
- 年度全球合作夥伴大獎 (Global Partner of the Year)：Infosys
- 年度技術合作夥伴大獎 (Technology Partner of the Year Award)AWS
- 全球技術創新大獎 (Global Tech Innovation Award)：Microsoft
- 生態系統合作夥伴大獎 (Ecosystem Partner Award)：AccelQ
- 美洲區年度合作夥伴 (Partner of the Year, Americas)：UST Global
- 美洲區年度新興合作夥伴 (Emerging Partner of the Year, Americas)：Zensar Technologies
- 歐洲區年度合作夥伴 (Partner of the Year, Europe)：Accenture
- 歐洲區年度經銷商 (Reseller of the Year, Europe)：QBS Software
- 歐洲區年度新興經銷商 (Emerging Reseller of the Year, Europe)：Adept Technologies B.V.
- 中東及非洲區年度合作夥伴 (Partner of the Year, Middle East & Africa)：Maveric Systems Limited
- 印度年度合作夥伴 (Partner of the Year, India)：QualityKiosk Technologies
- 印度年度新興經銷商 (Emerging Reseller of the Year, India)：SoftwareOne
- 拉丁美洲區年度經銷商 (Reseller of the Year, Latin America)：OSB Software
- 拉丁美洲區年度新興合作夥伴 (Emerging Partner of the Year, Latin America)：PrimeUp
- 東南亞區年度新興合作夥伴 (Emerging Partner of the Year, South East Asia)：bneXt
- 品質工程團隊卓越大獎 (Quality Engineering Team Excellence Award)：Wipro
個人卓越大獎 (Individual Excellence Awards)：TestMu AI 很榮幸向一眾引領品質工程未來發展的領袖致敬：
- 合作夥伴遠見卓識大獎 (Partner Visionary Award)：Capgemini 金融服務測試工程服務全球主管 Anish Behanan
- 技術先鋒領袖大獎 (Pioneer Technology Leader Award)：Accenture 英國及愛爾蘭品質工程主管 Antony Kaplan
- 行業領袖卓越大獎 (Industry Leader Excellence Award)：Infosys 助理副總裁 Bhagi Devalaraju
- 品質工程技術遠見領袖大獎 (QE Technology Visionary Leader Award)：Amdocs 工作室技術總監兼品質工程工作室主管 Dror Avrilingi
- 數碼先鋒領袖大獎 (Digital Trailblazer Leader Award)：ITC Infotech 品質工程轉型高級總經理 Faizan Khan
- 技術先鋒大獎 (Technology Trailblazer Award)：Infosys 首席技術架構師 Harish Saidu
- 傑出數碼領袖大獎 (Distinguished Digital Leader Award)：LTIMindtree 數碼工程與保障全球主管 Kaushik Chakraborty
- 品質工程促進大獎 (Quality Engineering Catalyst Award)：Zensar Technologies 北美洲品質工程主管 Mhahesh Muraleedhara
- 品質工程卓越大獎 (Excellence in Quality Engineering Award)：UST Global 品質工程主管 Mobin Thomas
- 增長驅動大獎 (Growth Accelerator Award)：Maveric Systems Limited 助理副總裁兼客戶夥伴 Mohan Krishna Balakrishnan
- 品質工程 CXO 顧問大獎 (CXO Whisperer in Quality Engineering)：QualiZeal 聯合創辦人、董事長兼行政總裁 Pradeepkumar Govindasamy
- 創新領袖大獎 (Innovation Leader Award)：GlobalLogic 品質保證全球主管 Richa Agrawal
- 品質工程轉型領袖大獎 (QE Transformation Leader Award)：Accenture 董事總經理 Subba Lakshmi Ramaswamy
如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.testmuai.com/partners/partner-awards-2025/
關於 TestMu AI
TestMu AI（前稱 LambdaTest）是全棧式代理人工智能品質工程平台，協助團隊進行智能化測試，加快產品交付。 平台專為大規模應用而設計，提供全方位的人工智能代理，涵蓋軟件質素的規劃、編寫、執行及分析。 作為原生人工智能平台，它支援在任何規模下，利用真實裝置、真實瀏覽器，以至自訂的真實環境，對網絡、流動及企業級應用進行測試。
如欲了解更多詳情：https://www.testmuai.com
