「天文界奧林匹克」APRIM2026 首度落戶香港

匯聚全球學術領袖 領航打造亞太太空樞紐

香港 - 2026年2月16日 - 被譽為「天文界奧林匹克」的亞太區天文學大會（APRIM）將於2026年5月4日至8日首次在香港舉行，會議地點為香港會議展覽中心。本屆大會由國際天文學聯合會（IAU）主辦、香港大學太空研究實驗室（LSR）承辦，屆時世界各地的天文學者與科研人員雲集香江，交流最新研究成果。作為亞太區最具影響力的天文學術權威會議，APRIM今次選址香港，不僅印證了國際學術界對本港科研實力的認同，更標誌著香港正式領航亞太天文科研發展，有利本港深化STEM教育、推動跨界科研合作，是構建香港作為亞太區太空樞紐的關鍵里程碑。



香港打造亞太太空樞紐 科研實力獲國際權威認可



亞太區天文學大會主席及香港大學太空研究實驗室（HKU Laboratory for Space Research）總監柏坤霆教授（Prof. Quentin Parker）表示，能夠將這場「天文界奧林匹克」首次帶到香港，證明本港不僅是國際金融中心，在太空科學領域同樣具備成為全球樞紐的條件。他表示：「我們希望透過這次大會激發本地年輕人投身STEM領域，同時向國際社會展現香港在太空經濟新時代的發展機遇。」



前中國科學院國家天文台副台長薛隨建教授分析，香港獲國際天文學聯合會選定為主辦城市，關鍵在於本港高度國際化的環境及穩健的經濟基礎。他指出，香港在深空探測、行星科學及大數據分析等範疇表現突出，加上長期擔當國際科研交流的橋樑，正是聯合會決定在港舉辦會議的原因。



從「舊太空」邁向「新太空」連結基礎研究與未來可能



APRIM2026不僅是一個學術交流平台，更是連接基礎科學與實際應用的橋樑。隨著全球航天產業由政府主導轉向商業化與普及化的「新太空」時代，大會將探討如何將前沿的天體物理學理論，轉化為造福人類的實際應用。



大會預計將匯聚近千名專家，議題橫跨行星科學、恆星演化及宇宙學等核心領域。除了探討宇宙起源等議題，亦將聚焦行星科學、恆星演化與宇宙學等，探討這些前沿技術如何為應對全球挑戰。



倡導「太空可持續發展」



APRIM2026將以香港為主場，匯聚亞太及全球天文學界代表，議題涵蓋行星科學、恆星演化、星系動力學、宇宙學及觀測天文學等多元議題；面對日益擁擠的近地軌道（LEO），「太空可持續發展」（Space Sustainability）成為本屆大會的焦點議題。與會科學家將深入探討太空碎片（Space Debris）治理、光害污染及衛星頻譜干擾等迫切挑戰。



透過一系列專題研討及公眾工作坊，大會致力於在學術界及公眾之間建立對話，倡導負責任的太空探索精神，確保人類能永續地利用外太空資源，更期望能啟迪年輕一代對宇宙探索的志趣，為香港未來的創科發展培育更多生力軍。



北京大學科維理天文與天體物理研究所所長何子山教授（Prof. Luis C. Ho）形容大會為凝聚亞太科研力量的重要平台，向世界展示亞洲太空科研實力，從基礎研究邁向產業應用，開拓太空新潛力。





