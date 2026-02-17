傳統金融VS加密貨幣：Bybit推出300,000個泰達幣交易挑戰賽，同時復制交易在市場波動中愈發火熱

迎接挑戰：傳統金融VS加密貨幣

該挑戰賽共分兩輪，每輪為期兩周，第一輪時間為2026年2月9日至24日，第二輪時間為2026年2月27日至3月14日。每輪獨立進行，各自設有150,000個泰達幣的獎金池和排行榜排名。

交易達人可以參與以下兩類競賽之一：經典加密貨幣永續合約或傳統金融風格的產品，這反映了傳統金融與數字資產交易策略日益融合的趨勢。排名會根據團隊交易量以及盈虧表現綜合評定。

符合條件的參賽者必須達到最低團隊交易量要求，才有資格進入排行榜：