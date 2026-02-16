BGA全球報告為以影響力為導向的區塊鏈發展指明方向

在數碼信任、透明度與制度韌性日益承壓的時代背景下，報告並未將區塊鏈視為「靈丹妙藥」，而是將其定位為一種在負責任治理與明確目標指引下，可用於強化金融體系、氣候行動、數碼身份、援助分發、教育體系及包容性經濟發展的務實工具，為公共利益與可持續發展服務。 從試點走向公共基礎設施 基於國際駭客松、加速器專案、聯合資金計劃及政策對話的實踐經驗，報告指出區塊鏈行業正處於一個關鍵拐點。儘管大量區塊鏈解決方案在技術層面已具備成熟度並可投入部署，但真正的瓶頸已轉向制度準備度、資金協同機制及治理框架。報告呼籲政府、多邊機構與產業界加強協作，推動成功試點邁向可持續、可規模化的長期應用。

Helen Liu, founder of BGA and co-CEO of Bybit表示：「問題已不再是區塊鏈是否可以用於公共利益，而在於各類機構將如何選擇採用、治理並規模化區塊鏈以實現社會影響力。BGA正處於一個獨特位置，能夠持續召集全球性行動，協助引導這一進程。」 來自聯盟的視角 《The State of Blockchain for Good》報告體現了BGA以生態為核心的視角，系統整合了來自一線建設者與全球合作夥伴的實踐經驗，並重點呈現BGA圍繞四大核心支柱展開的工作——駭客松、孵化機制、聯合基金及BGAwards獎項，構建起一條從早期探索到制度化應用的協同創新路徑。

報告還展望了未來12至36個月區塊鏈行業的發展方向，並就政策設計、混合融資模式、系統互操作性及倫理與安全保障提出建議。同時，BGA也公佈了擴大全球基層參與、深化與各國政府及國際組織合作的規劃。 設定行業議程 隨著全球各國政府與公共機構加速推進數位化轉型，BGA表示，該報告不僅將作為重要參考，也將成為一項面向全球的行動號召。 Glenn Tan, Director of global affairs at BGA表示：「這份報告不僅是對區塊鏈推動全球影響力的肯定，更是一份邀請，呼籲整個行業以負責任的方式建設、跨界協作，確保區塊鏈的下一階段發展真正服務於人類、制度與公共利益。」