Bybit 理財面向新用戶發布情人節驚喜，推出穩定幣空投及1000枚USDe大獎

這場為期一個月的活動面向所有於2026年1月1日至3月31日期間注冊且符合條件的Bybit新用戶。參與者只需進行價值100美元的 首筆入金 ，成功推薦他人 ，參與包括 BYUSDT 、 Mantle Vault 質押以及 USDe 或 USDtb 現貨交易/兌換在內的 Earn產品互動 ，即可贏取抽獎券，參與抽取1000枚USDe大獎。

本次活動還有一項額外福利，專為鏈上挖礦愛好者准備。符合條件的用戶若通過 On-Chain Earn 承諾鑄造不低於5000枚USDe或USDtb，將額外獲得抽獎機會，從而提升中得大獎的概率。

在數字資產和傳統金融市場均處於動蕩之際，Bybit理財的「穩定三重奏」產品於今年情人節期間備受矚目。Bybit理財為致力於通過多元化投資實現可持續增長的謹慎交易者，提供了一條途徑。

Bybit理財提供一系列標志性穩定幣收益產品，其中BYUSDT和Mantle Vault為Bybit獨家提供，這些產品為投資者開辟了一條途徑，使其在保持與美元掛鉤資產的敞口的同時，還能獲取可預測的收益機會。穩定幣收益機制的結構化特性，使其尤其契合具有風險意識的投資者的需求，這些投資者在尋求在保本的同時還想賺取被動收入。