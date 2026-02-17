布魯可攜多元產品矩陣亮相2026紐約玩具展

展會期間，布魯可展出兩大品類——布魯可積木人(Blokees Model Kits)與布魯可積木車(Blokees Wheels)系列，共展出超過270款產品，覆蓋HERO5、HERO10、Champion、Legend、TERRAVENTURE、DaaLaMode等逾10條核心產品線。展品涵蓋變形金剛(Transformers)、新世紀福音戰士(EVANGELION)、洛克人(Mega Man)、聖鬥士星矢(Saint Seiya)、初音未來(Hatsune Miku)、侏羅紀世界(Jurassic World)等近20個國際知名IP，充分展現品牌多元化的產品矩陣。

上海2026年2月17日 /美通社/ -- 2月14日至17日，拼搭角色類玩具品牌布魯可亮相2026紐約玩具展，向全球消費者展示旗下全系列產品。

布魯可展位迅即成為展會焦點之一，憑藉豐富產品陣容吸引各界高度關注。布魯可積木車系列的變形金剛、奧特名鑒(Ultraman)等系列人氣產品一併登場，吸引大批玩家駐足。

在積木人品類方面，布魯可主推HERO5及HERO10系列，當中包括變形金剛、聖鬥士星矢、火影忍者(Naruto)等經典IP。值得留意的是，布魯可聖鬥士星矢群星版系列04：黃道十二宮②當中的三位角色——仙女座瞬(Andromeda Shun)、天馬座星矢(Pegasus Seiya)及鳳凰座一輝(Phoenix Ikki)，更是首次公開亮相。

布魯可重點展示旗下Champion系列及Legend系列，涵蓋洛克人、聖鬥士星矢、新世紀福音戰士、火影忍者等知名IP。針對女性消費者市場，DaaLaMode系列帶來初音未來、飛天小女警(The Powerpuff Girls)等人氣IP作品。與此同時，TERRAVENTURE系列則展出以自然及生物為主題的積木人，當中包括侏羅紀世界題材，充分展現布魯可能夠照顧不同年齡層消費者的需求。