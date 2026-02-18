AnChain.AI 與 NUVA 合作 強化 RWA 市場合規與安全基建

舊金山2026年2月18日 /美通社/ -- 屢獲殊榮的 AI 驅動數位資產風險與安全公司 AnChain.AI 今日宣布，與鏈無關（chain-agnostic）的真實世界資產（RWA）市場平台 NUVA 建立策略合作夥伴關係。NUVA 透過區塊鏈技術驅動的金庫架構，為用戶提供來自頂級發行機構的機構級 RWA 代幣化產品，實現高流動性與可組合性（composability）的資產配置。 此次合作將 AnChain.AI 全方位區塊鏈安全與合規解決方案整合至 NUVA 生態系統，為於 NUVA 平台進行資產代幣化的機構提供更高層級的信任基礎與監管準備度。透過 AnChain.AI 先進的人工智慧能力，NUVA 將強化數位資產從初始發行到跨鏈流通全生命周期的安全監控能力，進一步支援其於多鏈環境中擴展 RWA 應用的核心戰略。

AnChain.AI 行政總裁 Victor Fang 表示：「RWA 的規模化發展，必須建立在機構級信任與合規基礎之上。我們榮幸與 RWA 產業領導者合作，運用 代理型人工智慧 (Agentic AI) 驅動的合規技術，促進安全成長，並提供釋放數兆美元鏈上資產潛力所需的透明度。」 NUVA 由 Animoca Brands 與 Nuva Labs（前身為 ProvLabs）共同創立，是一個鏈無關的金庫型市場平台，旨在為用戶提供無需許可（permissionless）的機構級 RWA 投資機會。平台精選來自領先資產發行人的代幣化 RWA 金庫產品，每項產品具備不同的收益策略與風險特徵。NUVA 首批推出兩項旗艦金庫產品：

nvYLDS ：以 YLDS 為基礎資產，YLDS 為首個於美國證券交易委員會（SEC）註冊並具收益特性的穩定幣；

：以 YLDS 為基礎資產，YLDS 為首個於美國證券交易委員會（SEC）註冊並具收益特性的穩定幣； nvPRIME：提供鏈上 PRIME 房屋淨值信貸額度（HELOC）敞口，該產品由 Provenance 區塊鏈上的 Democratized Prime 去中心化借貸協議支持，允許用戶對代幣化 Figure RWA 貸款池進行放貸。 Nuva Labs 行政總裁 Anthony Moro 表示：「NUVA 的使命是成為全球最佳的自主管理及自我託管替代資產平台，將機構級真實世界資產引入去中心化金融（DeFi）領域。安全與合規至關重要，AnChain.AI 的解決方案將有助於我們實現規模化發展。」 本次整合運用 AnChain.AI 的 Agentic AI 反洗錢（AML）區塊鏈整合技術，全面提升 NUVA 生態系統的安全與合規能力。該方案可識別加密貨幣實體、進行跨鏈資金追蹤、解析 DeFi 與智能合約行為，並自動生成法證報告，有效降低人工 AML 成本，同時加快調查與合規流程。

此次合作凸顯雙方對推動代幣化 RWA 普及應用的共同承諾，提供符合機構標準所需的安全與合規基礎設施，同時維護用戶隱私與主權。 關於 AnChain.AI AnChain.AI 為 Agentic AI 金融犯罪防制與合規科技領域的領導企業，致力於保護區塊鏈生態系統中的數位資產與交易安全。公司曾獲 FinTech Innovation Lab 及 RSA Innovation Sandbox 表彰，並獲美國政府機構及超過 30 個國家的企業信賴。 歡迎於 X 及 LinkedIn 關注 AnChain.AI。 關於 NUVA NUVA 為區塊鏈原生 RWA 市場平台，直接連結資產發行人與用戶。透過提供可組合的機構級真實世界資產無需許可投資渠道，NUVA 正在重塑全球市場格局。NUVA 由 NUVA Foundation 支持，該基金會負責生態系統發展，並由 Animoca Brands 與 Nuva Labs 合作成立的 Nuva Digital 提供營運支援。

歡迎於 X 及 LinkedIn 關注 NUVA.Finance。 SOURCE AnChain.AI