熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Feb-18 10:00
更新：2026-Feb-18 10:00
PR Newswire

朱拉隆功大學發佈AnthoRice™ Complex，開啟髮根科學新突破

分享：

曼谷2026年2月18日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)與瑪希隆大學(Mahidol University)達成一項具有里程碑意義的技術轉讓合作，將泰國自主研發、源自有機Riceberry米的髮根護理創新成果AnthoRice™ Complex商業化，這標誌著學術研究向現實健康應用轉化邁出了重要一步。

AnthoRice™ Complex由朱拉隆功大學藥學院研究人員研發，將有機Riceberry米提取物與StemAktivR技術相結合。該研究成果已獲國際學術期刊驗證，並將於2026年初在Siriraj Hospital進入臨床試驗階段，有望推動產品從化妝品升級為藥妝品。

校方領導強調，此次合作體現了兩校對大學作為社會影響力引擎的共同願景。簽約儀式正式確立了Chula PharTech Co., Ltd.與Thaithonburi Corporation Co., Ltd.之間的技術轉讓協議，兩校藥學院及醫學院高層領導共同見證了這一時刻。此次合作整合了科研、醫學與產業領域的專業力量，旨在達到功效、安全性和可持續性的國際標準。

adblk4

科學報告追溯了AnthoRice™ Complex從細胞研究到臨床應用的歷程，重點闡釋了自噬激活、氧化應激降低及真皮乳頭細胞（毛囊健康的關鍵）干細胞刺激等機制。研究人員解釋稱，富含花青素與抗氧化物的Riceberry提取物通過雙重生物通路刺激黑色素生成，有望從細胞根源而非表面症狀入手，解決脫髮與早生白髮問題。

該項目同樣注重社會與經濟價值創造。有機Riceberry米採購自碧差汶府與披集府的農業社區，這些地區受氣候波動和價格波動影響較大。通過標準化、符合GMP認證的提取工藝及下游製造環節提升產品附加值，該計劃旨在提高農民收入，同時增強泰國草本及稻米研究領域的公信力。

adblk5

AnthoRice™ Complex是泰國兩所頂尖高校首次開展的全鏈條國家級合作，致力於開發從農田到臨床的稻米基藥妝產品。這一貫穿農業、實驗室科學、臨床試驗與商業化的端到端模式，契合聯合國多項可持續發展目標，有望推動泰國創新走向全球。為期24周的臨床試驗將評估發量、髮色變化、頭皮健康及整體安全性。

閱讀全文：https://www.chula.ac.th/en/highlight/285760/

媒體聯繫人：
朱拉隆功大學傳播中心
郵箱：[email protected]

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/anthorice-complex-302689380.html

SOURCE Chulalongkorn University Communication Center

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務