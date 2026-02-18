朱拉隆功大學發佈AnthoRice™ Complex，開啟髮根科學新突破

曼谷2026年2月18日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)與瑪希隆大學(Mahidol University)達成一項具有里程碑意義的技術轉讓合作，將泰國自主研發、源自有機Riceberry米的髮根護理創新成果AnthoRice™ Complex商業化，這標誌著學術研究向現實健康應用轉化邁出了重要一步。

AnthoRice™ Complex由朱拉隆功大學藥學院研究人員研發，將有機Riceberry米提取物與StemAktivR技術相結合。該研究成果已獲國際學術期刊驗證，並將於2026年初在Siriraj Hospital進入臨床試驗階段，有望推動產品從化妝品升級為藥妝品。

校方領導強調，此次合作體現了兩校對大學作為社會影響力引擎的共同願景。簽約儀式正式確立了Chula PharTech Co., Ltd.與Thaithonburi Corporation Co., Ltd.之間的技術轉讓協議，兩校藥學院及醫學院高層領導共同見證了這一時刻。此次合作整合了科研、醫學與產業領域的專業力量，旨在達到功效、安全性和可持續性的國際標準。