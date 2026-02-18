筑波Cutting-edge Research Park在SEMICON Japan 2025展會引發高度關注，該項目由茨城縣傾力打造，得到全球企業的廣泛支持

日本水戶2026年2月18日 /美通社/ -- 2025年12月17日（周三）至19日（周五），茨城縣政府參加在東京國際展覽中心舉辦的SEMICON Japan 2025展會並設立專屬展台。 Cutting-edge Research Park坐落於茨城縣筑波市的研究學園地區，是一座專註於研發的產業園區，從成田國際機場搭乘機場巴士約60分鐘即可抵達，交通十分便利。該項目作為半導體產業的戰略樞紐，正受到全球廣泛關注。 圖1：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108961/202602093789/_prw_PI3fl_u6489lv0.jpg 在Cutting-edge Research Park周邊，既有與台北地區多所大學簽署全面合作協定及國際聯合研究生院項目(International Cooperative Graduate Program)協議的 NIMS（日本國立研究開發法人物質材料研究機構），也有 TSMC（台灣積體電路製造股份有限公司）在日本產業技術總合研究所(AIST)筑波中心設立的日本首個研發基地。Cutting-edge Research Park憑藉優良的營商環境與便捷的地理位置，成為台灣地區科研機構與企業開展產學合作的理想之地。

在去年年底舉辦的SEMICON Japan 2025展會上，茨城縣政府通過展板與視頻的形式對Cutting-edge Research Park進行了相關介紹，吸引了眾多希望與TSMC及日本公司開展合作的全球企業的高度關注。 介紹筑波Cutting-edge Research Park的視頻：https://www.youtube.com/watch?v=7jqLJoGKS2s SEMICON Japan 2025展會表明：Cutting-edge Research Park備受矚目 針對SEMICON Japan 2025參展觀眾的調研結果顯示，各界對Cutting-edge Research Park興趣濃厚、評價積極。多家半導體相關企業對與AIST開展合作的可能性，以及TSMC設施緊鄰該研發園區所帶來的優勢寄予厚望。 圖2：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108961/202602093789/_prw_PI1fl_Ptyw9ZOq.png 展會期間，參展觀眾還就電力、供水等當地基礎設施建設，以及高端人才引進支持政策、補貼制度等提出大量深度諮詢。茨城縣擁有台灣企業進軍日本市場不可或缺的三大核心優勢：營商環境、地理位置與高端人才。

1.匯聚世界頂尖知識資源 筑波市集中了日本三分之一的國家級研究機構，共計29家。除TSMC設立的日本首個配備潔凈室的海外研發基地外，AIST內還設有量子計算機產業樞紐等相關設施。 此外，與台北地區高校開展人才交流的NIMS也坐落於此，園區通過跨企業技術交流，打造出支撐半導體、量子計算機、先進材料等日本尖端技術研發的創新高地。 2. 交通基礎設施完善，海外往來便捷 - 距成田國際機場約60分鐘車程 - 搭乘筑波快線，從東京市中心秋葉原出發最快約46分鐘可達

- 園區鄰近車站，步行可達，科研基地與企業總部、客戶之間往來便捷 - 首都圏中央連絡自動車道與常磐自動車道在筑波交匯，設有4處互通式立交橋，其中包括一處智能立交橋。 開展全球業務的企業可同時高效統籌總部職能與國際業務。 Cutting-edge Research Park園區概覽：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108961/202602093789/_prw_PI2fl_3JrJ8iXF.jpg 3. 日本發展最快的人才市場 人口增長 - 2024 年，筑波市人口增長率位居日本全國（特別區除外）首位 - 日本國立社會保障與人口問題研究所預測，到2035年，該市人口將持續增長 科研人才充裕 - 筑波市現有在職科研人員超1.7萬名，科研人員占勞動人口比例位居日本前列

- 筑波大學及海外留學生持續流入，人才供給穩定 國際化人才 - 市內外籍居民約1.4萬人 - 茨城縣通過與印度高校合作等舉措，構建起常態化人才引進機制 推動外籍人才在職場上發揮積極作用：茨城縣 https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/gaikokujin/center.html 完善的企業支持政策 補貼政策 - 對半導體等成長型產業企業搬遷總部、設立生產設施等固定資產投資相關費用提供資金支持 - 茨城縣自2025財年起擴充完善補貼制度，為全球企業設立核心樞紐提供日本國內極具競爭力的支持方案 稅收優惠 - 免征不動產取得稅、企業事業稅

- 各市町村免征固定資產稅 專項支持服務 - 在東京千代田區大手町常設招商引資辦事處 - 提供園區介紹、優惠政策說明、企業入駐筑波后的跟進指導等支持服務 Super City型國家戰略特區的優勢 筑波市被日本政府指定為「Super City型國家戰略特區」，可打造將AI、大數據等先進技術無縫融入現實應用的創新環境。在此環境中，企業可直接在現實場景下測試最新研發的技術，大幅縮短從技術開發到全面社會實施的距離。 企業拓展案例 某半導體生產用潔凈室空調系統製造商

該企業在強化與當地高校、科研機構合作的同時，持續推進先進技術研發 茨城縣已連續8年在日本全國招商引資（吸引縣外企業入駐）評比中位居第一，正全力助力提升日本產業競爭力。