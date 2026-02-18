沙特阿拉伯宣佈將於 2026 年舉辦未來航空論壇，匯聚環球航空領袖，延續屢破紀錄的航空業增長

2026 年未來航空論壇 (Future Aviation Forum) 將於 4 月 20 日至 22 日載譽歸來，於利雅德舉行，雲集逾 11,000 位環球航空界領袖及專家，包括監管機關與行業協會、飛機製造商、航空公司及機場。

2026 年未來航空論壇將探討全球航空業面臨最嚴峻的挑戰，同時向世界展現沙特阿拉伯前所未見的增長潛力及投資良機。 報名參加過程現已展開。

沙特阿拉伯航空業連續三年屢創新高，2025 年載客量及航班班次更錄得 9.6% 的進一步升幅。 沙特阿拉伯利雅德2026年2月18日 /美通社/ -- 2026 年未來航空論壇將於 4 月 20 日至 22 日再度假利雅德舉行，匯集逾 11,000 位環球航空專家及領袖，當中包括部長級官員、監管機構、飛機製造商、航空公司及機場代表。 沙特阿拉伯民航總局 (GACA) 啟動論壇，同時宣佈國家航空業連續三年創下破紀錄的增長。 2025 年，沙特阿拉伯客運量達 1.409 億人次，增幅 9.6 %；航班總數達 98 萬架次，較 2024 年增長 8.3 %。

2026 年未來航空論壇將由兩聖地監護人、國王 Salman bin Abdulaziz Al Saud 殿下贊助舉行。 此論壇為獲國際民用航空組織 (International Civil Aviation Organization) 認可的全球頂尖航空領袖會議。 2024 年論壇成果豐碩，簽訂超過 100 項協議，涉資高達 200 億美元。 交通及物流服務部長 Saleh Al-Jasser 閣下說道： 「沙特阿拉伯航空業正衝上雲霄、飛越巔峰，透過加強聯繫和促進增長，全力配合國家『2030 願景』(Vision 2030) 及國家運輸與物流策略的目標。 2026 年未來航空論壇將展示沙特阿拉伯境內為環球投資者、供應商及營運商所締造前所未有的投資、增長及創新機遇。」

民航總局局長 Abdulaziz-Al Duailej 閣下表示： 「2026 年未來航空論壇將再度匯聚環球航空領袖，合力應對業界面對最嚴峻的挑戰，並緊扣大會主題『開創環球增長，共建未來天際』(Unlocking Global Growth, Designing the Future Sky)。 沙特阿拉伯致力在全球航空重大議題上擔當領導角色，涵蓋製造供應鏈、客量限制、地緣政治干擾，以至環球人力資本的發展。」 民航總局同時確認，2028 年及 2030 年論壇將與沙特公共投資基金 (Saudi Public Investment Fund) 持有多數股權的 Richard Attias and Associates 合作舉辦。 此公佈體現過去三屆論壇的成功佳績，亦反映航空界領袖及贊助商對活動的殷切需求。 論壇與會者來自世界各地，包括監管機構、航空業界組織、全球主要飛機製造商、航空公司、供應商公司，以及沙特「2030 願景」項目。

民航總局於第 19 屆沙特航空業督導委員會 (Saudi Aviation Sector Steering Committee) 會議上，發表了 2025 年航空交通報告。 報告確認，沙特航空網絡現已連接全球 176 個目的地，較疫情前增加 78%。 國際航線客運量上升 10.2 %，達 7,600 萬人次；國內客運量則為 6,500 萬人次。 沙特阿拉伯預期將持續快速拓展航空業，全力配合「2030 願景」轉型大計，國家航空公司已落實訂購超過 500 架飛機，全國多個機場亦正擴建提升客量。 如欲報名參加，請前往網站 https://futureaviation.gaca.gov.sa/en。