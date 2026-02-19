Oilmar DMCC 啟動「十年十善，一心一責」慈善計劃

阿聯酋杜拜2026年2月19日 /美通社/ -- 值此十週年紀念之際，Oilmar DMCC（「Oilmar」）欣然宣佈，啟動名為「十年 十善， 一心一責」(10 Years. 10 Charities. One Responsibility.) 的慈善計劃，將其走過的每年光景，與堅守全球貿易基石價值與責任的慈善夥伴及公益事業緊扣。 Oilmar 於 2015 年能源市場動盪、地緣政局不穩的局勢下創立，如今已茁壯發展成為環球燃油及大宗商品貿易商，團隊擁有 80 多名專才，設有六個貿易樞紐，業務遍佈三大洲。 此十載里程，見證公司恪守紀律的穩步擴張、營運能力的精進不息，以及對悉心管治與長遠信任的日益重視。

Oilmar DMCC 東主 Yusif Mammadov 表示：「在風平浪靜之時，任何公司都可顯得強大。 真正實力往往在逆境中綻放光芒，於眾目睽睽或無人知曉下的每個決策中表露無遺。」 「過去十年，我們歷經波動及變革，當中不斷成長，但最大成就並非規模大小，而是企業品格。 在慶祝成立十週年之際，我們決定不僅以歡慶活動來銘記精彩旅程，更要作出有意義的貢獻，以彰顯價值。」 Oilmar 成立之初，專注在嚴峻市場環境中建立穩固根基，其後步入高速發展階段，躍升為環球貿易企業。 近年，公司銳意以數據驅動交易決策、提升合規與管治水平、完善環球風險管理、追求卓越營運，並致力實現可持續的長遠發展。

為慶祝週年紀念，Oilmar 將其十年歷程，與不同慈善機構及慈善事業領域聯繫起來，範疇涵蓋人道救援、海事福利、醫療支援與研究、紓解饑餓、可持續發展及海洋保護。 合作機構包括 Emirates Red Crescent、The Mission to Seafarers、IHH Humanitarian Relief、Project CURE、Environmental Defence Fund、Cancer Research UK、World Central Kitchen、International Committee of the Red Cross (ICRC)、Direct Relief 及 MSC Foundation。 Mammadov 補充道：「物流及能源，不僅聯繫世界，更直接影響千家萬戶的日常生活。 展望未來十年，我們期望成功的定義不止於商業成就，更在於我們對支撐全球貿易的人民、社區和海洋所肩負的責任。」

Oilmar DMCC 是於 2015 年成立的環球燃油及大宗商品貿易商。 公司業務足跡橫跨三大洲，團隊擁有 80 多名專才及六大貿易樞紐，支援國際市場上的客戶及合作夥伴。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/oilmar-dmcc--302692082.html SOURCE Oilmar DMCC