商業動向
出版：2026-Feb-19 04:47
更新：2026-Feb-19 04:47
PR Newswire

Adani Group 計劃於 2035 年前投資 1,000 億美元，建設以可再生能源供電的人工智能數據中心

  • 該多元化企業集團計劃於 2035 年前投資 1,000 億美元，發展以可再生能源供電的人工智能 (AI) 數據中心基建。
  • 有關公布預料將帶動額外 1,500 億美元的相關投資，推動形成總值約 2,500 億美元的人工智能產業生態系統。
  • 擴展計劃將把 AdaniConnex 在印度多個園區的數據中心容量，由現時的 2 吉瓦（GW）提升至 5 吉瓦。

印度艾哈邁達巴德2026年2月19日 /美通社/ -- 印度 Adani Group 周一表示，計劃於 2035 年前投資 1,000 億美元，興建以可再生能源供電、專為人工智能工作負載而設的數據中心。此舉被視為印度歷來其中一項最大規模的私營數碼基建投資承諾。

Adani Group 標誌

有關投資旨在建立具主權性的能源與運算基礎骨幹，為印度不斷壯大的人工智能生態系統提供支援。 該集團表示，這項計劃有望帶動涵蓋伺服器、主權雲平台、先進電力系統及相關基建在內的額外 1,500 億美元投資，最終形成總值約 2,500 億美元的人工智能生態系統。

有關發展路線圖將把 AdaniConnex 現有的全國 2 吉瓦數據中心容量，擴展至 5 吉瓦。 該平台的設計理念，是在統一架構下整合可再生能源發電、電網韌性，以及高密度人工智能運算基建。

該集團正與 Alphabet 旗下的 Google 合作，在安得拉邦的維沙卡帕特南共同發展達吉瓦級規模的人工智能數據中心園區，並同時於德里國家首都區的諾伊達推進額外的數據中心園區項目。 該集團亦正與 Microsoft 合作，在印度特倫甘納邦南部的海得拉巴及馬哈拉施特拉邦西部的浦那推進相關項目。 集團正與其他全球科技公司展開討論，以建立更多人工智能園區。

Adani Group 集團主席 Gautam Adani 先生表示：「當國家能夠整合能源與運算能力，將可主導下一階段的科技發展。」

可再生能源骨幹將由 Adani Green Energy 在古吉拉特邦的 30 吉瓦 Khavda 項目提供支持，其中已經有超過 10 吉瓦投入運作。 該集團亦另行承諾投資額外 550 億美元，以擴展其可再生能源組合，包括大型電池儲能系統。

這些數據中心將採用先進液冷技術、高效能電力設計，並預留專用容量，支援印度的大型語言模型及國家數據計劃，以保障數據主權。 部分圖形處理器 (GPU) 運算容量將專門預留給印度的人工智能初創企業、研究機構及深科技創新者使用。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
