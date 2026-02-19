Ramco Systems 推出 Chia，以企業級對話式人工智能代理提升客戶體驗

印度清奈2026年2月19日 /美通社/ -- 全球企業軟件公司 Ramco Systems 今日宣佈推出 Chia，正式進軍代理式人工智能 (AI) 產品領域，務求以這款對話式人工智能代理平台徹底改變企業與客戶的溝通模式。 Chia 專為企業而設，能夠穩定地自動化處理各項複雜的客戶支援互動，減少人手干預、加快回應速度，同時降低營運成本，協助企業大規模締造優質客戶體驗。 Chia 是 Ramco 全新人工智能驅動任務自動化套件 rTask 的一部分，其所提供的企業級對話式代理不止於回答問題，更能自主推理、決策和行動，在企業各個系統之間執行端對端工作流程。 藉此平台，企業得以從「人機協作」的支援模式，邁向「僅在例外情況才要人手介入」的未來，將繁重工作交給人工智能處理。 Chia 能執行多步驟後端操作以圓滿解決客戶訴求，過程中與企業系統無縫對接，一切行動亦嚴守既定目標、合規要求及安全準則。

Chia 的核心是其無代碼人工智能代理開發平台。客戶體驗 (CX) 團隊只要使用簡單英文指令，就能自行設計、設定和部署人工智能代理，從此告別漫長工程開發週期。 透過自然語言工作流程 (NLW) 功能，非工程團隊也能用簡單英文定義人工智能邏輯，例如設定退款資格、預訂驗證或政策執行規則。 系統會將這些規則轉化為具確定性的人工智能行動，有效防止產生幻覺。 機構只需數週即可部署首個人工智能代理，大幅縮短實現價值的時間。 Chia 的主要功能包括：

某些行業均可受惠於 Chia，

包括： 自然語言工作流程建構工具： 以簡單英文設計和

以簡單英文設計和 更新人工智能邏輯 多步驟工作流程編排： 統一管理及

統一管理及 編排多個專用人工智能代理，協同處理 複雜的多步驟工作流程 全方位渠道對話能力： 可於電郵、即時對話及通訊平台

可於電郵、即時對話及通訊平台 與用戶互動 實時系統整合： 安全地即時

安全地即時 連接企業系統（包括 CRM、ERP、 ITSM、HRIS）以執行各項任務 企業知識搜尋： 從可靠內容中提取資料，提供

從可靠內容中提取資料，提供 有理有據的準確答案 多語言及多模態： 支援

支援 多種語言的文字及視覺輸入， 語音功能快將推出 人工介入升級： 需要時可將個案及

需要時可將個案及 所有相關資料以流暢無縫方式轉交真人支援團隊跟進 企業級安全與私隱：配備基於角色的存取權限、數據加密、審計日誌及 內置合規管控， 保障



保障 敏感資料安全 可解釋性及工作流程日誌： 提供人工智能行動的完整

提供人工智能行動的完整 透明度，讓合規 報告、審計及根本原因分析工作變得一目瞭然、輕鬆掌握 表現控制面板：可追蹤攔截率、客戶滿意度 (CSAT)、

電子商務： 將訂單、退貨、退款

將訂單、退貨、退款 及銷售流程自動化，即使在交易高峰期，仍能 貫徹一致地更快解決客戶問題 旅遊與款待業： 旅遊旺季期間，跨平台簡化預訂、

旅遊旺季期間，跨平台簡化預訂、 更改行程、取消預訂及客戶支援 等流程 科技及軟件即服務 (SaaS) ： 將客戶入門、

將客戶入門、 技術支援及帳戶管理流程自動化， 並在整個客戶 生命週期 內提供切合語境的準確回應 金融服務： 在符合企業級安全標準、準確規定及監管要求的前提下，

在符合企業級安全標準、準確規定及監管要求的前提下， 從容應對 海量查詢 健康與保健： 自動化預約排程、

自動化預約排程、 後續跟進及健康支援，以同理心為本， 嚴守合規底線與客戶互動 媒體與 娛樂： 於流量高峰期間，大規模處理訂閱、

於流量高峰期間，大規模處理訂閱、 內容探索及客戶支援 通訊與電訊：自動化處理

體驗始終如一，同時又能即時回應。 Ramco Systems 董事總經理 Abinav Raja 稱：「全球市場對人工智能系統的需求正急速增長，大家渴求的不再只是單純的對話機械人，而是真正具備自主代理能力、能獨立推理、採取行動並交付可衡量成果的系統，而 Chia 正好呼應時代需求。 Chia 是我們首個人工智能原生產品，標誌著 Ramco 轉型過程的重要里程碑。 這只是我們宏大藍圖的序幕，未來將有源源不絕的人工智能原生創新，貫穿整個產品體系。 是次發佈與公司願景一脈相承，也就是將整個平台徹底轉型為人工智能原生，把代理智能注入我們建立的每件產品。 我們相信企業軟件的未來必將以代理智能為核心，具備自主、自行適應和持續演變的能力。Ramco 矢志投入，引領變革。」

Ramco Systems 總裁兼營運總監 Sandesh Bilagi 指出：「現今客戶對服務要求甚高，期望在每個接觸點都能獲享準確快速、流暢無縫的支援。 Chia 迎接挑戰，讓企業運籌帷幄，自信十足地將複雜的客戶互動自動化。 憑著 Chia，團隊僅需數週而非數月即可部署就緒的生產級人工智能代理。企業得以擺脫冗長的實施週期，實現支援體系現代化，最終為客戶締造更迅捷、更一致的體驗。」 關於 Ramco Systems： Ramco Systems 是世界一流的企業軟件產品／平台供應商，憑藉其多租戶雲端技術及流動企業軟件方案，成功顛覆市場，引領創新超過 25 載。 多年來，Ramco 屢創佳績，持續為全球超過 800 間企業、逾 200 萬用戶提供服務，在環球薪酬管理、航空、航天與國防，以及企業資源規劃 (ERP) 等領域，創造出有目共睹的業務成果。 Ramco 的關鍵優勢，在於其革命性的企業應用組裝及交付平台，這正是我們創新產品開發方法的核心。 在創新最前線，Ramco 積極運用人工智能、機器學習、機械人流程自動化 (RPA) 及區塊鏈等先進科技，以助企業實踐數碼轉型。

如欲了解更多資料，請瀏覽 https://www.ramco.com/ai/conversational-ai 在 LinkedIn 關注 Ramco，並緊貼 https://www.ramco.com/ai/conversational-ai/blog 動向 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ramco-systems--chia-302692387.html SOURCE Ramco Systems