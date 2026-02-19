HUMAIN 於 xAI 與 SpaceX 展開歷史性合併前夕，斥資 30 億美元支持 xAI 的 E 輪融資

沙特阿拉伯利雅得2026年2月19日 /美通社/ -- HUMAIN 作為向全球提供全棧式人工智能 (AI) 功能的公共投資基金 (PIF) 公司，今天宣佈向 xAI 注入 30 億美元策略資本，以支持其 E 輪融資。 此交易標誌著 HUMAIN 一次重大的端到端資本部署，彰顯其長期投資策略正持續推進，致力帶來開創行業格局的科技平台。

是次投資正值 xAI 在 2 月初被 SpaceX 收購前，處於極具吸引力的轉捩點。 xAI 的尖端人工智能技術，與 SpaceX 的龐大規模、堅實基礎設施及使命驅動的工程文化相輔相成，將建構出獨一無二的平台，有利實現快速增長、深度技術融合及長期價值。

透過 E 輪融資，HUMAIN 成為 xAI 的重要小股東，其股權其後也轉換為 SpaceX 的股份。 此交易為 HUMAIN 建立了穩健基礎，使其能夠參與 xAI 在合併前的最後一輪融資，從而把握長期股權增值的機會。

HUMAIN 行政總裁 Tareq Amin 表示：「此投資既體現我們對顛覆性人工智能的堅定信念，亦展現出我們有能力將龐大資本，投向那些長遠目光、卓越技術與高效執行互相輝映的非凡機遇。 xAI 的發展歷程，加上其後被 SpaceX 收購，也就是史上規模數一數二的科技公司合併，且實力倍增。如今的 xAI，正是我們希望以雄厚資本支持下發揮深遠影響力的平台。」