48 國齊聚一堂：杜拜以精英戰術對決團結世界

一連數日高強度的嚴荷戰術考驗後， 哈薩克 C 隊憑著 536 分的佳績，勇奪全場總冠軍 。 哈薩克 A 隊以 515 分奪亞，中國警察 C 隊則以 493 分取得季軍席位。

今屆賽事由 杜拜警察 主辦，吸引 48 個國家共 109 隊參與，讓杜拜一躍成為全球特種部隊和保安專家的匯聚殿堂。

阿聯酋杜拜2026年2月19日 /美通社/ -- 2026 年阿聯酋特警挑戰賽 (UAE SWAT Challenge 2026) 第 7 屆賽事圓滿結束，場面盛大精彩，再次彰顯其匯聚全球精銳特警部隊、傲視同儕的非凡地位。

杜拜警察連續第二年憑著主辦這項匯聚 48 國精英的賽事榮獲健力士世界紀錄認證，成為全球最多國家參與的專業戰術競賽。

戰術領域中的女性崛起

今年賽事迎來八支女子隊及兩支混合隊參賽，可見女性在精英戰術領域的角色正日趨重要。 巾幗英姿的出現象徵全球警務專業領域打破男性主導的傳統界限，邁向更包容的新時代。

寰宇稱譽

美國駐杜拜及北部酋長國總領事 Robert Raines，讚許賽事的統籌安排，並指出挑戰賽規模正穩步擴大，他亦提及今年共有四支美國隊伍參賽。