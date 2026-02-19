香港叻叻文化版權有限公司正式於香港舉行產品首宣發佈會

2026 引領中華文化，再創傳媒巔峰

香港2026年2月19日 /美通社/ -- 在全球文化產業數位化轉型的浪潮下，香港叻叻文化版權有限公司（LELA Cultural）今日正式舉行首宣發佈會。公司秉持誠信、創新、合作與共贏的核心價值 ，致力於建構一個專注於文化版權交易與管理的高品質閱讀平台，旨在將中華文學瑰寶透過專業的商業化運作推向全球市場 。

響應政策號召 釋放文化瑰寶價值

香港叻叻文化版權有限公司（簡稱：叻叻文版）於2025年9月28日成立，它的成立深度響應了香港政府對於文化發展的願景。香港文化「出海」不應僅止於資金資助，更需透過實質政策推動，將本地豐富的文化資產釋放給全世界 。叻叻文化版權有限公司應運而生，專為應對當前海外文化入侵、中華文化日漸埋沒的挑戰，透過體制與政策的助力，協助優秀作品尋找發揮渠道 。