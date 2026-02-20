熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Feb-20 03:46
更新：2026-Feb-20 03:46
PR Newswire

Cambrex 宣佈 Cornell 教授 Song Lin 榮獲 2025 年 Snapdragon 化學技術創新獎

分享：

新澤西州東拉瑟福2026年2月20日 /美通社/ -- 全球領先的合約研究開發與製造組織 (CDMO) Cambrex 及其旗下公司 Snapdragon Chemistry 欣然宣佈，Cornell University 文理學院化學與化學生物學的 Tisch University 教授 Song Lin 博士榮獲 2025 年 Snapdragon 化學技術創新獎 (Snapdragon Prize for Innovation in Chemistry Technology)，其為 Lin Lab 提供 50,000 美元的無限制經費。

Cornell University 的 Tisch University 教授 Song Lin

Lin 教授之所以獲獎，是因為在電合成化學領域作出了開創突破的研究，為電化學應用於藥物開發和製造開拓出新方向。 他的實驗室研究工作主要集中於推動有機化學、電合成、催化學及相關技術的發展。 Lin 教授近期在可持續電化學技術上取得突破，成功應用於合成複雜有機分子，當中包括對藥物研發重要無比的手性化合物。此成就為業界在提升效率及履行環境責任方面，樹立新標準。

Cambrex 科學總監 Matthew Bio 表示：「Cambrex 一直致力積極創新、密切合作，以拓展藥物科學的疆界。 Lin 教授在電合成化學領域的突破性研究，正正體現 Snapdragon 獎所追求的精神，也反映我們矢志支持具變革潛力的研究，攜手塑造藥物探索與製造的未來。」

Lin 教授獲獎無數，近年殊榮包括入圍 2025 年 Blavatnik 國家大獎 (Blavatnik National Awards) 最終評選、榮膺 2023 年 Arthur C. Cope 學者獎 (Arthur C. Cope Scholar Award)、獲評為 2025 年 Clarivate 高被引研究人員 (Highly Cited Researcher)，以及奪得 2022 年綠色化學挑戰獎 (Green Chemistry Challenge Award)。 這些榮譽足見他在科學界領導在前，而且影響深遠。

Snapdragon 獎由 Snapdragon Chemistry 於 2024 年創立，每年頒予一位在合成化學或工程領域，其研究成果有望顯著推動藥物發現與製造發展的頂尖學者。此前，該獎項得主為 Princeton 教授 Todd Hyster 及其 Hyster Lab。 此獎極具聲望，彰顯 Cambrex 在複雜小分子開發領域追求科學卓越與創新的決心，致力支持藥物科學迎來新一輪突破。

關於 Cambrex
Cambrex 是全球領先的合約研究開發與製造組織 (CDMO)，專注提供貫穿整個藥物生命週期的原料藥開發與生產服務，以及全面的分析和臨床試驗新藥 (IND) 申請支援。

憑著逾 45 年經驗，以及由 2,000 名專家組成的團隊，從北美和歐洲兩大據點服務全球客戶。Cambrex 提供一系列專業原料藥技術及能力，涵蓋連續流動化學、受控物質、肽合成、固體狀態科學、材料表徵及高活性藥物成分 (API) 等不同範疇。 

