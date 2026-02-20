Nobu Hospitality 宣佈在巴布達島開設 Nobu Beach Inn

全新酒店及住宅發展項目將與已落成的 Nobu Barbuda 餐廳共同進駐這個優美加勒比海島嶼 紐約2026年2月19日 /美通社/ -- 由 Robert De Niro 聯合創立的全球知名奢華生活風格品牌 Nobu Hospitality ，就即將落戶 The Beach Club, Barbuda 的 Nobu Beach Inn 公佈了更多詳情，進一步揭示這個加勒比海巴布達島低密度度假勝地及住宅社區項目。 Nobu Barbuda 坐落於聞名的戴安娜王妃海灘 (Princess Diana Beach)，自 2020 年矚目登場後，迅即成為獨樹一幟的度假勝地。與此同時，De Niro 亦隨之拓展其對這片土地的願景藍圖。 Nobu Beach Inn 由 James Packer 和 Daniel Shamoon 合作發展，旨在締造融入自然的赤腳奢華隱世體驗，重現往日那份低調純粹的美好時刻。

Nobu Beach Inn 佔地 400 英畝，坐擁島上西南海岸兩英里海灘，設有 17 棟獨立別墅，共 36 間客房，並配備海灘俱樂部、臨海泳池、室內外水療中心、兒童俱樂部、戶外影院、兩個網球場、兩個板網球場，以及一個健身館。 除了 Nobu，還將匯聚一系列世界級餐飲選擇，包括一間供應本地新鮮漁獲的海濱燒烤餐廳，以及一間廚師發辦壽司吧。 一幢幢單層平房，錯落有致地隱沒於翠綠景觀中，由蜿蜒曲折的沙丘小徑串聯。建築採用符合可持續發展原則的天然物料，與周圍環境完美融合。 項目預計於 2026 年底竣工。

水上運動中心設施完善，將鼓勵賓客盡情探索巴布達的超凡自然風光，並提供小艇帆船、滑水和風箏滑浪等多種水上活動。 帆船及機動遊艇可供租用，讓賓客暢享日落巡航、海灘野餐、垂釣之旅、水肺潛水探險，以及前往鄰近島嶼的旅程。 多位客席養生專家、DJ、健身專家及名廚將輪番到訪，為小島呈獻與別不同的烹飪及養生體驗。 Nobu Beach Inn 對 De Niro 而言，是縈繞心頭逾三十載的深情寄託。回想當年，他從安提瓜乘船邂逅這片淨土，便已種下在此築夢的心願。 十年前，當這片土地終於可供發展時，De Niro 與 James Packer 及 Daniel Shamoon 一拍即合，決心實現這個夢想。

De Niro 說：「自我首次踏足巴布達，就深知此地別具一格。 我們希望建構舒心天地，讓人悠然相聚，共同感受這座島嶼的靈魂精髓。 Nobu Beach Inn 旨在與四周環境和諧共存，同時展現這片土地的原始自然美態。」 Nobu Beach Inn 亦將包括 25 棟臨海大宅，為 Nobu 的住宅項目再添璀璨光芒。 住宅採用即買即住的便利業權模式，住客既可享用 Nobu Beach Inn 的所有設施及服務，亦可選擇將物業交予度假村的出租計劃代為管理。 每棟住宅均為四房或五房設計的臨海別墅，由泳池、花園和小徑巧妙相連，全都可可按買家的個人喜好度身訂造。 Nobu Beach Inn Residences 住宅售價由 1,200 萬美元起，讓買家有機會在加勒比海最後一片不染塵囂的海灘上，體驗精彩生活。

巴布達伯頓尼布斯國際機場 (Burton Nibbs International Airport) 已於 2024 年 10 月啟用，提供直達私人飛機服務及無縫銜接的島際交通。 安提瓜維爾伯德國際機場 (V.C. Bird International Airport) 交通便利，設有頻密航班直飛北美及歐洲多個城市。從邁阿密前來只需約三小時，從紐約或多倫多出發約四小時，而從倫敦起飛亦僅七個半小時航程，輕鬆抵達這片度假天堂。 從安提瓜乘坐直升機到 Nobu Beach Inn，只需十分鐘。 如欲了解更多資訊，請瀏覽： https://thebeachclub.com/ View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/nobu-hospitality--nobu-beach-inn-302692798.html SOURCE NOBU HOSPITALITY