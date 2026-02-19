隆重介紹 IQSIGHT：以智能先行的全新視像保安品牌

荷蘭燕豪芬2026年2月19日 /美通社/ -- 為了加快進入智能先行的保安新時代， IQSIGHT 作為 Bosch Video Systems 的進化品牌，將備受信賴的工程技術與即時視覺智能完美結合，以助機構在分秒必爭的環境中看清狀況、自信行動、提升效果。

IQSIGHT 正積極擴展人工智能視像功能，以消除監控盲點，讓客戶能更快作出以數據為主導的決策。 品牌雖已演進，但底蘊始終如一，超過 60 年來，對卓越工程、可靠表現及視像保安創新承諾依然不變。

IQSIGHT 行政總裁 Sabrina Stainburn 表示：「現今保安環境瞬息萬變、日趨複雜，客戶需要值得信賴的智能分析。 IQSIGHT 提供精準可靠的警報及洞察分析，讓團隊預先洞察事件及模式，從而快速地恰當判斷。 即使面對充滿挑戰的環境，我們的卓越方案亦屢經實戰驗證。承此優勢，我們持續革新產品，以應對客戶所面臨日新月異的安全挑戰。」