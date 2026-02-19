熱門搜尋:



商業動向
出版：2026-Feb-19 23:20
更新：2026-Feb-19 23:20
PR Newswire

隆重介紹 IQSIGHT：以智能先行的全新視像保安品牌

荷蘭燕豪芬2026年2月19日 /美通社/ -- 為了加快進入智能先行的保安新時代，IQSIGHT 作為 Bosch Video Systems 的進化品牌，將備受信賴的工程技術與即時視覺智能完美結合，以助機構在分秒必爭的環境中看清狀況、自信行動、提升效果。

IQSIGHT

IQSIGHT 正積極擴展人工智能視像功能，以消除監控盲點，讓客戶能更快作出以數據為主導的決策。 品牌雖已演進，但底蘊始終如一，超過 60 年來，對卓越工程、可靠表現及視像保安創新承諾依然不變。

IQSIGHT 行政總裁 Sabrina Stainburn 表示：「現今保安環境瞬息萬變、日趨複雜，客戶需要值得信賴的智能分析。 IQSIGHT 提供精準可靠的警報及洞察分析，讓團隊預先洞察事件及模式，從而快速地恰當判斷。 即使面對充滿挑戰的環境，我們的卓越方案亦屢經實戰驗證。承此優勢，我們持續革新產品，以應對客戶所面臨日新月異的安全挑戰。」

適用於真實場景的智能
IQSIGHT 突破傳統監控的界限，將視像數據轉化為切實可行、立竿見影的智能結晶。 智能運算在裝置邊緣及現有視像管理系統 (VMS) 內交付，雲端技術則僅在確有增值作用時才發揮效果，確保系統表現穩定可靠，而又免卻繁複架構及額外開支。 此智能先行方式，能為各行各業締造以方案為本的卓著成效，尤其在安全保障、業務延續及營運效益緊密相連的關鍵領域，盡顯價值。

在 3 月 25 日至 27 日於拉斯維加斯舉行的美西國際安全科技大展 (ISC West) 上，IQSIGHT 將展示一系列以人工智能為主導的方案。這些方案專為應付高強度運作而設，能為教育、政府、關鍵基建、交通及智能城市環境，提供實用可靠的智能分析。 亮點包括：

  • 先進分析軟件能精準識別物件類別、數量及細微特徵，包括車型及人物服裝顏色，協助客戶由被動應對轉為主動出擊，防患於未然
  • 生成式人工智能 (GenAI) 場景理解，能分析複雜環境，即時識別現場狀況，毋須預先針對特定行為進行訓練
  • IQSIGHT 全新智能先行平台，驅動最新一代攝影機，型號包括 FLEXIDOME dual 7100i IR、AUTODOME 7100i IR 及 DINION 7100s 系列
  • 靈活擴展、有據可依的卓越成效，與頂尖視像管理系統 (VMS) 合作夥伴 Genetec 及 Milestone 聯手締造

如欲獲取更多相關資訊及最新消息，歡迎瀏覽 iqsight.com

關於 IQSIGHT
IQSIGHT 前身為 Bosch Video Systems，擁有逾 60 年工程專業經驗。 IQSIGHT 提供智能先行的視像保安方案，以助機構看清全局，即時掌握來龍去脈，在信心十足情況下行動。視像轉化為可行見解，讓管理層及早地明智決策。 IQSIGHT 提供一系列屢經驗證且符合 NDAA 及 TAA 標準的視像方案，涵蓋 FLEXIDOME、AUTODOME 及 MIC 等攝影機型號。有賴超過 600 項專利技術，產品帶來長久穩定的超卓表現。

PR Newswire
美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 


