超600倍的安全窗口，晶泰賦能默達生物開發全球首個口服LDH抑制劑獲關鍵進展，劍指千億美元自免市場

深圳2026年2月20日 /美通社/ -- 近日，晶泰科技(2228.HK)孵化企業默達生物（META Pharmaceuticals Inc.）宣佈，其針對炎症性腸病（IBD）開發的首個臨床開發候選分子（PCC）MP-5342已確定，目前正積極準備新藥臨床試驗（IND）申請，預計最早於2026年下半年啟動正式臨床試驗註冊。MP-5342是晶泰科技賦能默達生物開發的全球首款口服小分子乳酸脫氫酶（LDH）抑制劑。作為真正實現源頭創新的潛在首創新藥（First-in-class，FIC）和同類最佳（best-in-class，BIC）候選藥物，MP-5342精準靶向免疫代謝底層生物學機制，以代謝重編程來重塑免疫平衡、改變疾病進程，實現更安全高效的抗炎治療，有望填補LDH靶點治療空白。這一管線不僅可覆蓋數百億美元的首發適應症 IBD治療市場，更憑借其廣譜作用機制，具備快速拓展至多發性硬化症（MS）、特應性皮炎等高發自免適應症的巨大潛力，市場空間可躍升至千億美元級黃金賽道。

MP-5342是晶泰科技基於其AI+機器人藥物發現平台與默達生物合作開發的口服LDH抑制劑。在藥物發現過程中，默達生物基於前沿的「免疫代謝檢查點」理論，成功識別並驗證了乳酸脫氫酶（LDH）這一關鍵靶點。晶泰科技通過先進的XFEP（自由能微擾）計算，精確評估候選分子與靶蛋白的結合強度，快速鎖定具有更高活性與更優藥物關鍵成藥性的化合物母核分子; 同時運用高通量機器人實驗平台，加速完成化合物分子的合成、測試及迭代優化，為默達生物提供多維核心技術支持，助力其快速確認MP-5342為治療IBD的臨床前候選化合物（PCC）。

臨床前研究數據充分展示了MP-5342作為潛在首創新藥與同類最佳候選藥物的優勢。臨床前動物疾病模型顯示，MP-5342 擁有超 600 倍的安全窗口，遠超行業常規安全閾值（通常為>40倍）。在首發適應症 IBD 領域6種不同機制誘導的標準藥效模型中，MP-5342 均展現出顯著藥效，及比現有標準療法更高的安全性和更低的毒副作用。通過與新型生物制劑聯用，MP-5342有望精準解決現有療法痛點，實現IBD快速炎症緩解、加速黏膜修復，並顯著降低復發風險，提供更持久的疾病緩解。同時，其口服給藥方式將大幅提升患者依從性與用藥便利性，以更低的生產成本，降低患者長期用藥的經濟負擔，對醫保體系形成積極支撐。

基於調節免疫代謝通路的治療策略，MP-5342 展現出極強的適應症擴展潛力，有望快速覆蓋由免疫與代謝系統紊亂引起的多種自免疾病高發病症，包括多發性硬化症（MS）、特應性皮炎及原發性膽管炎（PBC）等。憑借對免疫代謝這一底層病理機制的廣泛調節作用，MP-5342 有機會媲美同領域年銷售額百萬美元級別的廣譜治療藥物，直指全球超千億美元的自免賽道黃金市場。 此前，晶泰科技與默達生物合作開發了全球首創的針對原發性高草酸尿症的小分子抑制劑META-001-PH，已獲得FDA 孤兒藥資格認定（ODD）和兒童罕見病資格認定（RPDD）。作為全球領先的AI+機器人藥物研發平台，晶泰科技通過MP-5342、META-001-PH等合作研發管線接連開啟臨床轉化，持續驗證了其 AI+機器人藥物發現平台高效將前沿生物學發現轉化為獨具競爭優勢的管線資產的能力。隨著晶泰科技參與發現和優化的創新藥管線陸續進入臨床階段，公司將持續積累研發數據驅動AI算法迭代升級，賦能更多合作夥伴加速源頭創新突破，推動全球突破性療法更快惠及患者，加速兌現人工智能在生物醫藥領域的巨大社會價值與經濟潛力。

關於默達生物 默達生物（META Pharmaceuticals Inc.）是一家專注於自身免疫疾病及代謝疾病藥物研發的創新藥物公司，由AI製藥先鋒企業晶泰科技、Forcefield Ventures、IMO Ventures共同孵化，天圖資本、雅億資本、方圓資本、新產業創投、德迅投資、博普資本參與投資。默達生物基於前沿的新興生物學理論，通過調節細胞新陳代謝的活力實現對免疫系統功能及其他生理系統功能的有效調節，開發更安全有效的自免疫疾病及代謝疾病治療手段，聚焦first-in-class首創新藥的研發，為全球眾多患者提供迫切需要的藥物。

關於晶泰科技 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

