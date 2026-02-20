Mantle透過部署ERC-8004開啟自主經濟新時代

阿聯酋杜拜2026年2月16日 /美通社/ -- 專注於實體資產的高效能分發與流動性層Mantle宣布於主網正式上線ERC–8004標準。此里程碑引入專屬信任與身份層，將AI智能體由獨立運行的腳本，轉化為可自主參與經濟活動的主體，並能跨實體資產(RWA)、傳統金融(TradFi)橋接及去中心化金融(DeFi)場景運作。 信任缺口：AI智能體過去面臨的核心難題 時至今日，鏈上AI智能體一直面臨「可視性危機」。儘管具備執行程式碼的能力，卻無法被整體金融體系識別。它們欠缺跨平台建立聲譽、驗證歷史表現，以及在所屬生態系統以外被發現的途徑。

這種缺口令自主智能體無法參與需要可核實記錄的高風險金融市場。 ERC–8004：實現智能體自主的三大核心架構 透過部署ERC–8004，Mantle為無需信任的「智能體互聯網」提供基礎設施。該標準引入三大關鍵鏈上登記庫： 身份登記庫： 為每個智能體提供基於NFT、可核實的鏈上身份，令智能體可被識別且具唯一性。

為每個智能體提供基於NFT、可核實的鏈上身份，令智能體可被識別且具唯一性。 聲譽登記庫： 建立可跨平台攜帶的過往記錄。智能體的「信用評分」或表現歷史可跨平台沿用，無須重新累積。

建立可跨平台攜帶的過往記錄。智能體的「信用評分」或表現歷史可跨平台沿用，無須重新累積。 驗證登記庫：提供已完成工作的加密證明，讓智能體可透過質押保障或零知識證明(ZK)機制，核實彼此輸出的準確性。

Mantle產品總監Joshua Cheong表示：「我們在Mantle構建未來金融的流動性層，讓實體資產與去中心化金融匯流。透過將ERC–8004引入生態，我們為AI智能體提供管理真實資金所需的『資格憑證』。這不只是自動化，更是打造一支可核實的工作隊伍，可大規模處理合規、流動性與結算事宜。」 ERC–8004彌合傳統金融與實體資產之間的鴻溝 在機構級資產可無縫流動的Mantle上，這些智能體成為「連接紐帶」。憑藉ERC–8004，智能體可互相發現、驗證資格，並自主進行交易，不受單一平台綁定。這推動三大自主應用場景：

金融策略智能體：執行複雜收益或交易策略，表現記錄可供公眾審計。 實體資產協調智能體：處理代幣化資產的合規、託管及結算等繁重流程。 跨市場橋接：作為可核實中介，連接傳統舊有系統與鏈上協議之間的流動性。 Mantle驅動統一生态系統 ERC–8004具備向後兼容特性，可與智能體現有使用的協議協同運作，包括模型上下文協議(MCP)、智能體間(A2A)通訊及x402支付標準。 結合上述通訊與支付標準，加上Mantle龐大的分發層與超過40億美元的資金庫，該網絡具備獨特優勢，引領「去中心化AI金融」(DeFAI)革新。

以太坊是AI的結算層，而隨著ERC–8004上線，自主金融的未來已正式登陸Mantle。 關於Mantle Mantle致力於成為機構和傳統金融接入鏈上流動性、獲取現實世界資產的首要分發層與門戶，驅動現實世界金融在鏈上的流動。 Mantle擁有超40億美元的社區自有資產，兼具可信度、流動性與擴展性，並輔以機構級基礎設施，可支持大規模採用。該生態系統以Bybit上的$MNT為錨點，透過mETH、fBTC、MI4等核心生態項目構建而成。此外，Mantle Network亦與Ethena USDe、Ondo USDY和OP-Succinct等領先發行方及協議建立了合作夥伴關係。