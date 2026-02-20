Varaha 宣佈啟動 Varaha 工業合作夥伴計劃，於科特迪瓦擴展工業規模的生物炭碳移除項目

印度古爾岡2026年2月20日 /美通社/ -- Varaha 宣佈推出 Varaha 工業合作夥伴計劃 (VIPP)。這項全球計劃旨在協助擁有可持續生物質原料的生物質處理設施，借助 Varaha 的數碼測量、報告與驗證 (MRV) 及商業化平台，生成高誠信的碳移除信用額。 作為 VIPP 的首個合作項目，Varaha 將聯同 Revata Carbon 及 Valency International，在科特迪瓦發展工業級生物炭碳移除項目。 科特迪瓦是全球腰果產業的主要樞紐。 隨著腰果產業持續擴張，腰果殼等加工副產品帶來的環境挑戰也越來越嚴峻。 這些殘餘物不僅鮮有實用或高價值的出路，更淪為揮之不去的廢物管理難題，絕大多數最終只能焚燒處理。 VIPP 科特迪瓦項目將採用受控氣化技術，把腰果殼轉化為優質生物炭。 產生的生物炭將用作土壤改良劑，用於合適的終端用途，有助實現長期碳儲存，同時使農田土壤更加肥沃。

透過 VIPP，Varaha 將主導碳項目的測量、報告與驗證 (MRV)，並負責碳信用額的商業化運作，當中包括策劃和執行向企業和機構客戶的銷售計劃。相關信用額將遵循 Puro.earth 的生物炭方法論，與該平台合作發行。 Revata Carbon 將主導科特迪瓦當地的項目發掘及開發，建立原料供應生態系統，協調當地持份者，並負責透過受控氣化技術，將腰果殼及其他殘留物轉化為優質生物炭的營運工作。 Valency International 是一間獲 British International Investment (BII) 注資的環球農業企業，亦是主要的腰果加工商。公司將為項目供應原料，並獻上供應鏈的專業知識，協助項目擴展。此乃 Valency 整體策略的一部分，旨在透過在西非的精準投資，推動農業價值鏈脫碳，促進可持續發展和創造就業。

Varaha 行政總裁 Madhur Jain 表示：「我們懷著興奮的心情歡迎 Valency International 和 Revata Carbon 成為 VIPP 的啟動合作夥伴。 Valency 與 Revata 在項目實地開發上的領導地位，配合其工業化交付能力，再加上 Varaha 嚴謹的測量、報告與驗證流程及商業化專長，為我們在西非以至其他地區擴展長效碳移除項目，築起牢固根基。」 Revata Carbon 創辦人兼行政總裁 Vaibav Jain 說：「Revata Carbon 欣然與 Valency International 及 Varaha 並肩前進，傾盡我們在生物炭資產與農業廢料管理的深厚經驗，攜手締造出類拔萃的碳信用額。 這是重要契機，讓我們展示非洲具備足夠條件，能夠負責任地成為發展生物炭項目的理想地點。 是次合作象徵我們在實踐目標上邁出關鍵一步，務求將農業廢物轉化為有價值的資產，同時惠及當地社區及產業。」

Valency International 集團行政總裁 Sumit Jain 稱：「與 Revata Carbon 的合作關係正好體現出 Valency 積極為價值鏈減碳。之所以選擇從腰果業務出發，是因為我們在此擁有規模龐大的加工業務，副產品數量亦相當可觀。 與 Revata 合作，讓我們得以將這些殘渣轉化為可持續擴展且有利氣候的創新方案，直接融入我們的營運之中。 我們同樣很高興能與 Varaha 合作，由其擔任我們的碳信用額營銷夥伴，為項目注入穩健的測量、報告與驗證能力，並開拓市場機遇。 總括而言，是次合作展示工業農業綜合企業平台如何實踐宏大願景，攜手落實長效的碳移除方案。」

誠邀有意加入 VIPP 的工業營運商,透過電郵 [email protected] 與 Varaha 聯絡。 關於 Varaha Varaha 是亞洲最具規模的二氧化碳移除 (CDR) 項目開發商,其使命是擴大小農戶主導的氣候解決方案,以從大氣層中移除碳並加強農村生計。 Varaha 專注於南亞的再生農業、農林業、生物炭和增強岩石風化項目。自 2022 年成立以來,一直率先採用技術和科學為本的方法進行碳項目開發。 Varaha 總部設於印度古爾岡,目前於印度、尼泊爾、孟加拉、不丹及科特迪瓦等地營運超過 20 個碳項目。