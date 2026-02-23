以AI節省90%實驗！晶泰科技與堯唐生物聯手破局 mRNA 葯千億級黃金賽道

中國深圳2026年2月23日 /美通社/ -- 今天，全球領先的以人工智能（AI）與機器人自動化實驗技術驅動研發創新的平台型企業晶泰科技（2228.HK）宣布與全球體內基因編輯和鹼基編輯技術開拓者堯唐（上海）生物科技有限公司（以下簡稱「堯唐生物」）達成一項人工智能（AI）信使核糖核酸（mRNA）藥物創新研發合作。雙方將聚焦mRNA藥物與CAR-T療法領域，共建AI驅動的mRNA乾濕實驗閉環篩選平台，結合晶泰科技行業前沿的AI模型能力與堯唐生物在mRNA藥物與基因編輯領域的豐富經驗，重塑mRNA藥物研發範式，加速突破性療法問世，惠及全球患者。

數據顯示，全球mRNA疫苗和治療劑市場規模預計將從2024年的559.4億美元躍升至2031年的2214.4億美元，在傳染病預防、腫瘤免疫治療等領域展現出巨大潛力，市場前景廣闊。mRNA賽道被普遍認為是下一個千億級規模的黃金賽道，其應用正從預防性疫苗快速拓展至治療性疫苗、蛋白質替代療法乃至體內 CAR-T（in vivo CAR-T）等細胞療法的廣闊藍海市場。然而，mRNA序列的設計極為複雜，其穩定性、翻譯效率等多個關鍵屬性的優化高度依賴經驗與試錯，傳統方法存在周期長、成本高、難以全局優化等突出瓶頸。特別是在in vivo CAR-T等前沿細胞療法中，對mRNA的持久性、表達精準度提出了更高要求，亟需更智能、高效的創新工具來驅動創新突破。

作為全球AI製藥領域的領軍企業，晶泰科技自主研發了AI驅動的mRNA序列設計平台，突破性地實現了mRNA編碼區（CDS）與非編碼區（UTR）的協同全局優化，從而打破傳統mRNA序列設計中不同區域孤立研究的局限，顯著提升了mRNA的穩定性和翻譯效率。相比於現有模型，晶泰科技的mRNA平台不僅能精準預測各項指標，更在實戰中展現出更加卓越的設計效率與成功率。在RSV疫苗、In vivo CAR-T、腫瘤疫苗等多個高難度藥物研發場景中，不同於現有模型需要合成檢測上百條序列的篩選規模，晶泰科技平均僅需設計約10條序列，即可篩選出蛋白表達量與穩定性大幅提升的全新分子，節省 90% 以上的實驗需求；同時兼顧長效性與安全性，極大地提高了藥物研發效率、降低研發成本。晶泰科技的 AI mRNA 序列設計平台憑藉精準的設計能力與高效的交付能力，為mRNA藥物研發提供更具競爭優勢的解決方案。

此次合作是雙方基於技術優勢與行業資源的強強聯合——堯唐生物是國際上體內基因編輯藥物進入臨床階段管線最多的公司，其自主研發的體內鹼基編輯藥物已在中美兩地獲批臨床試驗。晶泰科技的 AI 預測設計「干實驗」與堯唐生物的「濕實驗」驗證深度融合，形成「製備—設計—驗證—優化」的快速迭代閉環，從而提高mRNA藥物研發的效率和成功率。針對堯唐生物提供的靶點信息，晶泰的AI平台將對mRNA序列的表達效率、穩定性、長效性等多個目標進行全局優化，並篩選出性能最優的候選序列庫。堯唐生物將利用其自主研發的mRNA合成與脂質納米顆粒（LNP）遞送平台，對晶泰科技提供的優化序列進行快速製備，並通過嚴謹的體外細胞實驗與體內動物實驗，系統評估其關鍵成藥屬性及生物學功能，生成高質量的標準化驗證數據，進而反哺AI模型優化，形成持續迭代的良性循環。

值得一提的是，堯唐生物在LNP方面的深厚積累，為未來探索基於mRNA的in vivo CAR-T療法等前沿方向奠定了堅實的技術基礎，有望將傳統CAR-T療法治療成本降低一個數量級，市場潛力巨大。雙方共同構建的可規模化複製的「乾濕實驗」閉環迭代平台，不僅服務於當前特定靶點項目，未來還可拓展至實體瘤、中樞神經系統疾病等更多複雜疾病的應用場景， 進一步豐富mRNA和基因療法的研發管線布局，為更多患者帶來突破性治療方案的同時，覆蓋更加廣闊的藥物市場空間。

晶泰科技聯合創始人、首席創新官賴力鵬博士表示：「mRNA藥物的本質是編程生命系統的信息代碼，而AI正在重構這門『生命編程語言』的編譯規則，助我們更好地理解自然、戰勝疾病。我們很高興與堯唐生物這樣擁有前沿體內基因編輯技術的創新夥伴攜手，通過AI 與實驗的閉環持續沉澱領域知識，推動 mRNA 藥物研發從經驗驅動向模型驅動的範式遷移，開發出獨具市場潛力與競爭力的新療法。晶泰創新中心正重點布局多肽、小核酸等下一代創新葯模式，藉助 AI 之力，聚焦臨床未滿足需求，為全球患者帶來更多更好的用藥選擇。」

堯唐生物創始人、首席執行官吳宇軒博士表示：「精準高效的序列優化是mRNA藥物開發成功的關鍵。晶泰科技在AI藥物發現領域的領先技術與平台化能力，特別是其mRNA2vec技術展現出的高效篩選能力，與我們的實驗驗證及體內遞送平台形成了完美的互補。我們相信，這種『AI設計+實驗驗證』的閉環模式，能夠系統性解決傳統研發中的痛點，極大加速mRNA分子從序列到藥物的轉化進程。我們期待通過本次合作，不僅優化現有管線，更為未來探索如體內CAR-T等創新療法奠定基礎，共同推出更優質、更具突破性的mRNA療法，惠及全球患者。」

關於堯唐生物

堯唐（上海）生物科技有限公司是一家專註於體內基因編輯藥物開發的創新型生物科技公司。作為國內首家、國際臨床管線最多的體內基因編輯療法研發企業之一，堯唐生物擁有自主的mRNA合成與LNP遞送技術平台。公司致力於利用CRISPR/Cas基因編輯系統開發「一次給葯，終生有效」的變革性療法，其針對高膽固醇血症的體內鹼基編輯藥物YOLT-101已在中美兩地獲批臨床試驗。堯唐生物與華東師範大學等機構合作的「基因編輯與細胞治療關鍵技術的開發及轉化應用」項目榮獲2024年度上海市科學技術進步獎一等獎。

關於晶泰科技

晶泰科技（"XtalPi Holdings Limited"，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ai90-mrna--302694196.html

SOURCE 晶泰科技